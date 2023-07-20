微軟Office AI服務 收費高預期

【明報專訊】微軟（美：MSFT）公布，即將推出的Office人工智能（AI）助手Microsoft 365 Copilot的每名用戶月費為30美元，較市場預期高。受此消息提振，微軟股價周二收市升3.98%，收報359.49美元，收市價創歷來新高，並超出分析師平均為353.60美元的目標價。今年以來，微軟股價已升約五成。彭博社追蹤的分析師，87%繼續建議買入微軟。蘋果公司（美：AAPL）、Meta（美：META）、Tesla（美：TSLA）和Netflix（美：NFLX）等主要科技股近期的股價，也高於平均目標價。
股價創新高 今年升五成
Microsoft 365 Copilot將向Office 365 E3、E5、商業標準版和商業進階版的訂閱商戶推出。這些訂戶現時每月收費介乎12.5美元至57美元，意味AI服務的收費可能令這些訂戶的月費支出增加五成至超過兩倍，反映AI工具的商業潛力。本港的AI概念股金山軟件（3888）昨升5.08%，金山雲（3896）升1.85%，閱文集團（0772）升2.03%。
Copilot是微軟與OpenAI的合作成果，由GPT-4人工智能模型支援，用戶輸入語言提示後，由AI生成各種內容，例如可要求PowerPoint基於Word文檔，創建演示內容，又或將試算表（spreadsheet）數據生成建議書，並用Outlook電郵回覆。
推加強私隱版聊天機械人
Google此前亦宣布為辦公室軟件，包括文檔及Gmail等引入生成式AI功能。Zoom（美：ZM）和Salesforce（美：CRM）也有類似服務，預示市場競爭趨於激烈。
微軟另將推出加強私隱保障的AI聊天機械人版本Bing Chat Enterprise，Microsoft 365的商業客戶將毋須額外付費。此外，微軟亦將與Meta合作，向企業提供Meta新版的AI語言模型Llama 2，微軟Azure雲計算平台的軟件開發者將可免費使用。