微軟Office AI服務 收費高預期

股價創新高 今年升五成

Microsoft 365 Copilot將向Office 365 E3、E5、商業標準版和商業進階版的訂閱商戶推出。這些訂戶現時每月收費介乎12.5美元至57美元，意味AI服務的收費可能令這些訂戶的月費支出增加五成至超過兩倍，反映AI工具的商業潛力。本港的AI概念股金山軟件（3888）昨升5.08%，金山雲（3896）升1.85%，閱文集團（0772）升2.03%。

Copilot是微軟與OpenAI的合作成果，由GPT-4人工智能模型支援，用戶輸入語言提示後，由AI生成各種內容，例如可要求PowerPoint基於Word文檔，創建演示內容，又或將試算表（spreadsheet）數據生成建議書，並用Outlook電郵回覆。

推加強私隱版聊天機械人

Google此前亦宣布為辦公室軟件，包括文檔及Gmail等引入生成式AI功能。Zoom（美：ZM）和Salesforce（美：CRM）也有類似服務，預示市場競爭趨於激烈。

微軟另將推出加強私隱保障的AI聊天機械人版本Bing Chat Enterprise，Microsoft 365的商業客戶將毋須額外付費。此外，微軟亦將與Meta合作，向企業提供Meta新版的AI語言模型Llama 2，微軟Azure雲計算平台的軟件開發者將可免費使用。

（綜合報道）

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