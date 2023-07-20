高盛少賺58% 季績3年最差 投行收入倒退 消費者平台商廈減值

高盛股價開市時下滑，午夜前倒升逾1%。美股3大指數午夜前續升，並齊創52周高位。若道指升勢延續至收市，將連升8天，創2019年9月以來最長升浪。

CEO：低迷環境實現穩健回報

由於投資銀行和交易活動持續低迷，令高盛最重要的業務面臨嚴峻的環境。高盛次季的投行業務收入按年跌20%，交易收入亦按年跌14%。次季整體收入按年跌8%至109億美元，不過略高於分析師預期的106.1億美元。高盛次季的股本回報率（ROE）由第一季的11.6%，以及去年同期的10.6%，降至4%。高盛指出，若沒有進行減值，次季的股本回報率為9.2%。

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）昨大派定心丸，表示環球銀行及市場業務，在周期性活動低迷的環境，實現了穩健的回報，強調高盛已促成的併購交易，數量全行最高，並表示「完全相信」持續執行改革，將使高盛能實現回報目標。

圖撤出消費者貸款業務

次季盈利倒退，反映高盛試圖撤出消費者貸款業務，並改變資產管理模式所面臨的挑戰。高盛昨表示，已為消費者平台部門相關的商譽，減值5.04億美元（約39億港元）。該部門包含貸款機構GreenSky。高盛去年才收購GreenSky，但目前正審視潛在買家的出價。高盛4月曾表示，GreenSky是很好的生意，但不是其戰略重點。

此外，高盛的資產管理業務次季亦為房地產相關的投資，減值約4.85億美元（約38億港元），其中大部分與寫字樓物業相關。這些減值反映高盛將部分房產折讓出售，以及部分未出售房產價值下滑。

高盛正重組資產管理業務，逐步出售使用高盛自己的資產負債表及其合作伙伴的資金進行的投資，目標是以資本密集度較低（less capital-intensive）的模式經營。

高盛不會再完全以自己的資金投資房地產、私募股權及其他資產，而是匯集客戶資金進行這些投資，從中向客戶收取管理費，以獲取更持久的收入來源。

高盛的資產和財富管理部門在次季的管理費和其他費用收入按年增長5%至23.5億美元。

（綜合報道）

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