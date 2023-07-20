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經濟

偉易達：成本增長放緩 產品毋須加價

【明報專訊】偉易達（0303）主席兼行政總裁黃子欣表示，隨着疫情後供應鏈正常化，原材料價格回復正常水平，成本增長開始放緩，為毛利率帶來正面影響，目前未見需要提升產品價格。

逐漸拓展中國以外生產線

黃子欣昨日於股東大會後見傳媒，被問到人民幣走弱對其業務影響時，他回應，這對工廠成本而言是有所幫助，因為公司大部分工廠設於內地，以人民幣結算，但原材料方面則是用美元交易，人民幣轉弱對其業務並無直接影響。他績稱，曾有客戶憂慮偉易達所有產品於中國製造，擔心其風險問題，於是公司決定改變生產策略，由以往完全依賴中國工廠生產，變為逐漸拓展中國以外的生產線，如馬來西亞和墨西哥等，如今兩地生產線佔公司生產比例的25%。

黃子欣亦指出，歐美經濟在加息周期下已步入衰退階段，影響消費者信心及購買力，雖見市場整體疲弱，目前訂單收貨時間有所拖長，但未見訂單有明顯削減情况，未來幾個月將花更多精神留意銷售情况，按銷量作調整，確保公司今年營業額表現平穩。

拓智能化自動化 平均每年削5%至10%人手

黃子欣亦提到中美關係對其業務整體影響不大，旗下玩具產品大部分入口均為零關稅，並無受入口稅影響。此外，他表示，公司開始智能化及自動化，現時平均每年削減5%至10%人手。

相關字詞﹕中美關係 加息 人民幣 偉易達 黃子欣

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