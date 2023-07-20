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經濟

亞開行上調港今年GDP預測至4.7%

【明報專訊】亞洲開發銀行（ADB，下稱亞開行）昨公布最新《2023年亞洲發展展望（7月版）》，指由於強勁內需持續支撐亞太地區復蘇，維持亞洲地區發展中經濟體今年4.8%的增長前景展望不變；其中香港今年的GDP增長預測由4月時的3.6%上調至4.7%，明年GDP增長預測就由3.7%下調至3.3%。

預計港入境旅遊業將快速恢復

亞開行指出，今年港GDP增長預測大幅上調至4.7%，反映今年首季出乎意料的強勁反彈，隨着疫情對運輸及處理能力的影響減退，預計港入境旅遊業將快速恢復。雖然香港的財政情况緊張構成阻力，但經濟狀况及前景持續改善，加上中國經濟復蘇，應進一步帶動消費及內需。

中國內地方面，該行稱其重新開放帶動亞洲地區增長，受惠於服務業內需旺盛，今年中國內地經濟有望增長達至5%，維持4月的預測不變；明年GDP增長預測亦維持4.5%。不過，由於主要發達經濟體的貨幣緊縮影響經濟活躍度，對亞洲發展中經濟體電子產品及其他製成品出口的需求放緩，該行將亞洲發展中經濟體明年增長預測從4.8%降至4.7%。

料明年全球增長和需求前景遜今年

亞開行首席經濟學家朴之水（Albert Park）表示，亞太地區繼續穩步推進疫後復蘇，內需和服務業活動正在帶動增長，同時旅遊業復蘇亦利好多個經濟體。不過工業活動和出口依然疲弱，料明年全球增長和需求的前景遜於今年。

相關字詞﹕樸之水 GDP增長目標 亞開行 亞洲開發銀行 經濟復蘇

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