中資東興證券停港經紀業務 公司稱「轉型」 強調不會凍結客戶資產

稱6月發電郵通知客戶只可賣不可買

另一職員在接聽電話時，原先表示可在現場或經網上開戶，但在請示過公司後，該職員稱：「公司最近業務轉型，暫時不開戶。」記者進一步經東興的內地線上客戶服務查詢時，更顯示「東興香港因為業務轉型不再提供經紀業務服務了」。

在今次東興證券（香港）業務「轉型」之前，其所屬並在上海上市母公司東興證券股份（滬：601198）在2022年度年報內的字裏行間，已露端倪。在年報內，該集團指出，旗下東興證券（香港）所屬控股公司東興香港（即東興證券（香港）金融控股），將以高度集約化為導向，通過業務瘦身、境內境外深度融合，加強風險管理、優化隊伍建設等措施，提升經營質效和盈利能力，推動東興香港盡快轉型成為東興證券優勢業務線的國際化延伸平台並走上可持續發展的軌道。

東興香港連續虧損長達4年

該年報資料顯示，東興香港2022年度註冊資本達14.99億港元，淨資產4.38億港元，但年內虧損逾1.77億港元，連同此前3年業績「見紅」，連續虧損長達4年。至於該公司旗下東興證券（香港），實收資本達6.94億港元，東興香港佔股94.52%。

按照證監會系統顯示，東興證券（香港）在港連同負責人員，共有22人登記持牌。雖然該行在港業務欠佳，但來頭不少，最終母公司為內地四大國有資產管理公司東方資產管理旗下機構。

據本報了解，東興證券在港除了經紀業務「轉型」之外，其他在港業務仍然持續營運下去。除了該行，去年內地背景的平保（2318）的聯營機構陸金所（6623）亦叫停在港的零售證券業務。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，較早前已有中資證券經紀結束營運，始終純做證券買賣，所賺佣金不多，料之後仍有中資行不再涉足證券經紀業務，反而會轉型參與財富管理、保險等佣金收入較高的生意。

明報記者