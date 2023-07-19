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經濟

香港地產

新港中心單位逾1億售出 呎價1.55萬

【明報專訊】市場消息稱，尖沙嘴新港中心一座12樓05至07室，總面積合共約6871方呎，新近以約1.065億元售出，折合呎價約15,500元；原業主早於1988至1990年期間，以合共3533萬元購入上述物業，持貨超過30年後，現帳面獲利約7117萬元，賺幅約兩倍。上述物業現時月租約22.6萬元，意味新買家享租金回報率約2.5厘。

另一方面，長實（1113）油塘親海駅即將推售前夕，區內工廈物業，繼續吸引發展商家族成員入市，其中金朝陽（0878）或相關人士，新近斥資2100萬元，購入華輝工業大廈一個單位。

資料顯示，上述物業為油塘四山街4號華輝工業大廈一個低層單位，面積約5465方呎，上月底以2100萬元售出，呎價3843元，買家以Ever Fantasy Limited作登記，董事包括金朝陽主席陳慶達及執行董事陳慧苓；原業主早於1995年以255萬元購入，持貨28年，帳面獲利1845萬元或7倍。

金朝陽相關2100萬購油塘工廈

此外，太古地產（1972）早前完成收購鰂魚涌華廈工業大廈，其中地下A2號地廠連1樓A室，總收購價約3.01億元，實用面積13,562方呎，實呎約2.22萬元，原業主早於1995年以1428萬元購入，帳面勁賺約2.87億元，賺幅達20倍。另該大廈2樓A室收購價約1.05億元，實用面積約6929方呎，實呎約1.51萬元，原業主於1994年以515萬元購入，帳面獲利約9985萬或逾19倍。

相關字詞﹕新港中心 華廈工業大廈 陳慧苓 陳慶達 金朝陽 親海駅

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