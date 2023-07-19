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經濟

香港地產

二手市况低迷 新界細戶連錄蝕讓 薈朗開放式戶實蝕85萬 麗寶業主料損手兩成

【明報專訊】踏入下半年，經濟前景仍充滿陰霾，加上市場對息口走勢仍感憂慮，即使港府近期放寬按揭限制，仍未及時扭轉二手市場頹勢；新界二手市場在市淡下，加上受一手新盤搶客夾擊，馬鞍山薈朗有開放式單位以330萬元易手，料原業主損手逾兩成；而屯門「上車勝地」麗寶大廈，亦錄該廈約3年來最大蝕幅個案。

明報記者 歐陽慧恩

近期整體二手成交持續低迷，即使樓齡較新的馬鞍山薈朗，淡市下錄低價成交；代理消息稱，薈朗第1座中層A01室，實用面積229方呎開放式戶、望市景，以330萬元易手，實呎14,410元，成交價、呎價料均為屋苑今年新低。原業主2019年以398.8萬元購入，帳面已蝕68.8萬元或17%，若連使費計，料原業主有機會實蝕85萬元或21%。

翻查紀錄，屋苑同類第1座中層A01室之前成交，為是次成交單位對上3層，面積、景觀相同，去年中成交價高見415萬元，意味是次新成交價，比1年前跌價85萬元或20%。

與此同時，屯門「置樂三寶」之一麗寶大廈，新錄蝕讓成交；代理消息稱，麗寶大廈高層A室，實用面積239方呎兩房戶，原業主以268萬元放盤，近日減價至262萬元易手，即減價6萬元或2%，實用呎價10,962元；原業主2018年以307萬元購入，帳面已蝕45萬元或15%，連使費料實蝕約55萬元或近兩成，相信為該廈約3年來最大蝕幅個案。

嘉湖7月迄今僅錄8宗二手成交

大型屋苑方面，中原分行經理何家樂表示，天水圍嘉湖山莊過往每月平均成交宗數，一般介乎約20宗至30宗，惟7月至今卻只錄約8宗二手成交，7月全月或與上月約10宗相若，意味交投量續於低位徘徊。

何續稱，嘉湖山莊新錄景湖居第12座高層F室易手，實用面積442方呎兩房戶，原業主叫價495萬元，見市場氣氛轉淡，累積減27萬元或5.5%後，至468萬元獲上車客承接，實呎10,588元；原業主2005年11月以119.8萬元買入單位，持貨近18年，帳面仍獲利348.2萬元或2.9倍。

君臨天下擎天同錄賺錢成交個案

可留意是，雖然新界區上車型二手單位交投表現遜色，但市區豪宅二手市道卻相當不俗。資料顯示，九龍站豪宅近日連錄賺錢二手成交，其中君臨天下第3座中層B室，實用面積1049方呎、3房1套間隔，以4100萬元易手，實呎39,085元；原業主2004年1424萬元一手購入，帳面賺2676萬元或1.9倍。另擎天半島第1座高層F室，實用面積1125方呎、3房1套間隔，以3400萬元沽出，實呎30,222元；原業主2012年2488萬元購入，帳面賺912萬元或37%。

相關字詞﹕豪宅成交 置樂三寶 新界上車屋苑 嘉湖山莊 蝕讓成交 成交淡靜 二手蝕讓 細價樓 上車盤 二手成交

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