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經濟
2023年7月19日星期三
股市最前線
恒指追跌近400點 險守萬九關 表現亞洲最差 科網奢侈品股齊急挫
恒大劣績震散內房 龍湖跌一成 碧桂園挫8%
眾安智慧新傳企劃首掛力保不失
金管局貼現窗投放再創兩年半高
羅兵咸永道：推ESG須平衡競爭力成本
比亞迪盈喜獲升目標價 新能源車股逆市做好
兩銀行據報對虛幣存疑 拒相關公司開戶
渣打維持內地今年GDP預測5.4% 惟下調今明兩季增長 料內房下半年續弱
發改委：加快出台恢復擴大消費政策
星爺旗下比高伙新火科技 組基金拓IP商業化
創夢天地完成配股 騰訊持股降至不足16%
諾華誠信助港企 了解內地數據輸出法規
思摩爾中期經調整淨利料跌43%
安踏品牌次季零售額 按年錄高單位數增長
美大型基金科技股持倉達上限 反映升勢集中少數股票嚴重
YouGov民調：逾半英國受訪者支持重返歐盟
巴郡次季大手減持 錯過動視暴雪升浪
張兆聰：港股補跌 聯想走勢偏好可小注
美元定存高息精選
涂國彬：美通脹續放緩 金價轉強
技術取勝：國泰或反覆上試8.7元
一杯咖啡4美元 「股神」太太嫌貴
中信証券削成本 銀行家調返內地
劉思明：大巿短線偏淡 汽車家電受惠政策扶持
周顯：前中國首富曾同誠哥買嘢
湯文亮：老闆想賣盤 先要整好盤生意
二手市况低迷 新界細戶連錄蝕讓 薈朗開放式戶實蝕85萬 麗寶業主料損手兩成
租務旺場 荃灣本月錄140宗租賃
半月未補價資助房屋成交 按月挫五成
凱滙餘貨連沽7伙 吸金逾億
美聯盈喜 半年轉賺不多於4000萬
新城市廣場推購物賞 催谷消費
新港中心單位逾1億售出 呎價1.55萬
弦岸智能家居 提供愜意空間
鄰近「香港築地」 鴨脷洲近年成嘗鮮勝地
基金看好新興巿場債 受惠原材料價升 可藉ETF投資
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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恒指追跌近400點 險守萬九關 表現亞洲最差 科網奢侈品股齊急挫
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