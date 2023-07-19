YouGov民調：逾半英國受訪者支持重返歐盟

多達57%的受訪者認為「脫歐」是錯誤的選擇，只有32%的受訪者仍贊成「脫歐」。2016年投票支持「脫歐」的受訪者當中，五分之一現在認為這是錯誤的決定。雖然籌劃中的英美貿易協議，被視為「脫歐」的主要好處之一，但相關談判未如預期順利。

因「脫歐」未帶來顯著好處

自英國「脫歐」後，英國人入境歐盟國家的等候時間延長，加上由於商品進口及歐洲外勞入境的限制，影響到英國的供應鏈，導致英國通脹升幅高於歐盟國家。

押注續加息 英鎊15個月高位徘徊

英國5月核心通脹率按年升7.1%，再創逾30年新高。通脹壓力居高不下，促使英倫銀行在6月出乎意料加息半厘。

投資者押注英倫銀行繼續加息，而美聯儲接近加息周期尾聲，令英鎊兌美元近期高見1.31，在15個月高位徘徊。英鎊兌港元約10.2算。

商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至7月11日，投資者對英鎊的淨長倉倉位達到47億美元，是2014年中以來最高。

（綜合報道）

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