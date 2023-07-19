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經濟
國際金融

美大型基金科技股持倉達上限 反映升勢集中少數股票嚴重

【明報專訊】《金融時報》指出，由於美國大型科技股持續強勢，許多美國大型投資基金，例如富達（Fidelity）、貝萊德（美：BLK）、摩根大通資產管理、摩根士丹利投資管理等旗下註冊為「多元化」的共同基金，在美國證交會（SEC）的分散投資規定下，將無法繼續增持一些熱門科技股。即使只是反映主要指數走勢的基金，也可能觸及增持上限。美股三大指數昨早段個別發展，納指早段下滑。

今年以來，標普500指數升約18%，並由7隻被稱為「Magnificent 7」的AI概念股領漲。它們包括五大傳統科技股「FAMGA」，即facebook母企Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）及亞馬遜（美：AMZN），加上Nvidia（美：NVDA）及Tesla（美：TSLA）。多隻基金的大型科技股持倉已達監管上限，反映升勢集中在少數股票的情况嚴重。

有基金公司改「非多元化」 集中押注

根據SEC要求，「多元化」共同基金不能將超過25%的資產，投入其重倉的股票。所謂重倉股，是指基金投資組合中，佔比超過5%的股票。若因為個別股票升值，令共同基金的重倉股價值，超過投資組合規模的25%上限，這些基金不會受到SEC懲罰，不過它們將不能繼續增持一些重倉股。例如5月底，富達價值1080億美元的Contrafund，就不能再買入Ｍeta、巴郡（美：BRK.A；BRK.B）、微軟和亞馬遜，因為這些股票在該基金投資組合的佔比已達32%。貝萊德的科技機會基金（Technology Opportunities Fund）也不能增持蘋果、微軟和Nvidia。

T Rowe Price等資產管理公司為應對監管限制，將旗下部分基金改為「非多元化」類別，以集中押注，但這需要股東同意，並可能流失傾向分散風險的客戶。投資限制對主要科技股的影響尚待觀察。納斯達克100指數亦將於下周一進行「特殊調權」（special rebalance），重新分配大型科技股的權重，應對權重過度集中於少數個股的問題。

大摩財富管理收入理想 股價早段升

昨公布的美國6月零售銷售額按月升0.2%，較分析師預期低0.3個百分點，但無礙道指和標普500指數早段上漲。以資產值計算，美國第二大銀行美銀（美：BAC）第二季投資銀行業務及交易表現勝於預期，利潤按年增長19%至74.1億美元，每股盈利88美仙，勝於分析師預期的84美仙，股價早段升逾3%。作為美銀主要收入來源的淨利息收入（貸款收入扣除支付給存戶的利息），在次季按年增長14%至142億美元，不過其升幅落後於摩通（美：JPM）、富國（美：WFC）和花旗（美：C）分別為44%、29%及18%的升幅。

由於交易表現下降，加上裁員帶來3.08億美元的遣散費支出，摩根士丹利（美：MS）第二季利潤按年跌12.5%至21.82億美元。不過大摩次季的財富管理收入按年升16%至66.6億美元，勝於預期，股價早段升近6%。

（綜合報道）

[國際金融]

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