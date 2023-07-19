星爺旗下比高伙新火科技 組基金拓IP商業化

根據協議，高晟作為娛樂產業專家，將提供收購或變現IP資產潛在商機的資料、市場比較資料，以及有關選定IP資產的技術建議，以便進行表現分析及監察。新火科技主要業務包括提供技術解決方案服務，以及虛擬資產生態系統中的各類服務，集團表示，今次合作將結合其主要業務的專長，以及高晟在電影製作、跨界營銷、提供互動內容及影院投資方面的專長。

積極投入Web3 發文請人才

集團又指出，隨着區塊鏈技術快速發展，電影及娛樂行業可從中實現增長、數字化及業務模式轉型。該基金設立重點是協助Web3生態系統中的創新項目，同時電影知識產權的開發，亦可以大幅促進Web3的大規模應用階段，並提高香港Web3生態系統在國際的知名度。

事實上，雖然「星爺」過去在電影行業大幅減產，行事亦十分低調，不過近月已積極投入Web3行業，包括去年曾現身數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB的Discord平台回應提問，10月更開設Instagram帳戶，發文招募Web3人才，工作範疇為「助我建造創意未來」。

此外，比高集團亦早於2021年底與內地劇本殺公司「玖號房」成立合營公司，展開擴增實境（AR）數碼劇本殺項目，去年亦曾表示將探索與「IP加速器」有關的機會，反映其早已計劃拓展電影IP商機。