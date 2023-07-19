發改委：加快出台恢復擴大消費政策

發改委政策研究室主任金賢東指出，國家發改委將把穩增長放在更加突出的位置，重點辦好擴大內需，完善消費政策，今年以來已就構建高質量充電基礎設施體系、更好支持新能源汽車下鄉等出台了一系列政策，將持續推動這些政策落地見效。

同時，針對當前消費領域存在的突出問題，將加快制定出台恢復和擴大消費的政策，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方面，出台一批務實管用的政策舉措並推動盡快落地見效。

下一步又將會同人民銀行、金融監管總局，在現有工作的基礎上，大力推動擴大製造業中長期貸款投放工作常態化、機制化，進一步積極謀劃高效措施，紮實推動金融支持製造業發展提質增效。

商務部鼓勵加強家居信貸支持

此外，商務部等13部門昨發布關於促進家居消費若干措施的通知，鼓勵各地支持舊房裝修，鼓勵金融機構加強對家居消費的信貸支持。

在積極創新消費場景方面，將支持舊房裝修；鼓勵各地結合城鎮老舊小區改造等工作，通過政府支持、企業促銷等多種方式，支持居民開展舊房裝修和局部升級改造。

在着力優化消費環境方面，加強政策支持。鼓勵金融機構在依法合規、風險可控下，加強對家居消費信貸支持，合理確定貸款利率和還款期限，優化審批流程，完善金融服務，推廣線上即時辦理。同時，鼓勵金融機構加強與家居生產企業、家居賣場、家裝企業等合作，為經營商戶和供應鏈上下游企業提供融資支持。

支持符合條件的家居賣場等商業網點項目，發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）。支持城鎮老舊小區居民提取住房公積金，用於加裝電梯等自住住房改造，政策支持範圍擴大到本人及配偶父母自住住房加裝電梯改造等。