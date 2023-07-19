金管局貼現窗投放再創兩年半高

昨日港元拆息全線向上，隔夜拆息升59.25點子（100點子等於1厘）至5厘，仍然較在金管局貼現窗拆借的基本利率5.5厘低50點子；與樓按相關的1個月拆息連升兩日，升6.96點子至5.02845厘；3個月拆息升5.45點子至5.06333厘；6個月拆息升8.04點子至5.1297厘；12個月拆息升4.93點子至5.24185厘。

全線拆息重回5厘以上

港元則維持於中間位偏弱水平，截至昨晚8時，港元兌每美元報7.8116，升值24點子（1萬點子等於1元），高見7.8108，升值32點子，早段曾貶值最多46點子，報7.8186元。

事實上，金管局向銀行投放的貼現窗口流動性亦曾於今年5月創下近期最高紀錄，金管局總裁余偉文曾撰文強調，貼現窗是金管局一項常設港元流動資金安排，目的是促進銀行同業支付系統暢順運作，銀行毋須擔心所謂「標籤效應」，可按其運作需要使用。