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經濟

香港地產

大鴻輝荃灣形方招租 每呎14元

【明報專訊】近年市場有不少投資者購入舊式工廈物業翻新後放租或轉售，其中由大鴻輝興業於2018年購入的荃灣王子工業大廈，現已翻新成形方（TETRA），近日推出部分樓層招租，呎租約14元。

前身為王子工業大廈 5年前13億買入

上述物業為荃灣沙咀道368至370號形方（TETRA），仲量聯行香港物流及工業部高級經理周澄海表示，是次放租項目中，2及3樓為全層單位，面積分別為21,205方呎及24,540方呎；而15、16、21、23、27樓，單位面積介乎843方呎至7351方呎，配合各類企業不同需要。

形方前身為王子工業大廈，於1975年落成，大鴻輝2018年3月12.9億元購入，以總樓面約28.5萬方呎計，平均呎價4529元。物業於去年完成翻新工程，大廈樓高27層，分層單位面積由843方呎至全層24,540方呎不等。

周氏稱，物業前往港鐵荃灣站、大窩口站及荃灣西站均屬步行距離，附近食肆林立，周邊配套完善。大廈大堂設計時尚，全廈配備獨立分體式冷氣系統，另設停車位及卸貨台，適合各行各業使用。是次出租的項目為翻新工廈物業，為區內少數罕有放租全層逾兩萬方呎單位，能充分滿足用家的需要，適合各行各業租用。物業為統一業權，業主叫租每呎約14元，在同區工廈中具相當吸引力。

相關字詞﹕形方 大鴻輝 王子工業大廈

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