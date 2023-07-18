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經濟

香港地產

HENLEY PARK 連撻訂貨今推售39伙

【明報專訊】受颱風泰利襲港影響，昨日日間大部分時間均是8號風球高懸，新盤交投近乎完全停頓，其中恒地（0012）旗下已屆現樓的啟德HENLEY PARK，原定昨日重新發售1伙早前撻訂的低座單位，惟因颱風影響而取消銷售，改為今天發售，連同原定今日新一輪發售的38伙，HENLEY PARK今日將發售共39伙。

恒地於上周五（14日）加推HENLEY PARK第4號價單涉84伙，入場單位為第1B座2樓L室，實用面積384方呎，折實價754.83萬元、折實實呎1.96萬元，恒地當日亦公布銷售安排，定於今日新一輪開售其中38伙1房戶。

HOLBORN一房昨639萬沽 實呎逼2.5萬

另外，市場消息稱，恒地同系港島東現樓項目THE HOLBORN，昨日改掛3號風球後錄得成交，售出B座22樓B2室，實用面積256方呎1房戶，成交價639.42萬元，實呎24,978元。綜合市場資訊，本月至今整體一手成交累積錄約550宗。

親海駅II或延至下周開示範單位

另一焦點新盤，長實（1113）旗下樓花期約27個月的油塘親海駅II，市場消息稱，長實原擬本周稍後開放示範單位，惟基於天氣因素，有機會推遲至下周開放。親海駅II 已上載樓書，項目提供658伙，單位實用面積210至723方呎，屬開放式至3房間隔，約80%屬開放式至兩房設計，車位92個；項目設28伙兩房複式戶，實用面積為501至523方呎。

另中原研究部統計顯示，7月截至13日，本月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄1896宗，涉總值148.31億元（具體反映6月市况），估計全月錄約4300宗，涉資310億元，料較6月錄4777宗，涉資396.69億元，按月分別跌10%及21.9%，相關宗數及金額料是去年12月錄3565宗，涉258.71億元後，同屬7個月新低。

相關字詞﹕恒地 長實 新地 NOVO LAND第2A期 親海駅II

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