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經濟
2023年7月18日星期二
股市最前線
許正宇：製綠色地圖 助企業提升ESG 研代幣化綠債投資者可追蹤減碳成果
洽港股通准參與雙櫃台 盡快公布新投資移民計劃
向外用「ABC」形容港 指代表亞洲一切如常
港股8號波停市 再掀惡劣天氣交易討論
風球影響 眾安智慧暗盤叫停
內地上季GDP增6.3% 零售遜預期 下半年恐延續放緩趨勢 大行降全年預測
上半年固投升3.8% 民間投資房產跌
恒大兩年共蝕5800億 破港上市公司紀錄
人幣連升六日斷纜 MLF利率維持不變
對冲基金狂沽空日圓中伏 持近6萬張淨空倉 受累本月匯率升4%
微軟與SONY簽供應協議 續提供《決勝時刻》遊戲
Tesla減價帶動 福特降電動農夫車售價
張兆聰：內地酒店股表現佳 華住候低吸
港元定存高息精選
劉宇亮：內地數據欠佳 港股2萬點前遇阻
何民傑：是時候告別消費券
龐寶林：反對聲音增 ESG執行仍刻不容緩
薛偉傑：「拼單」發射常態化 SpaceX有能力大小通吃
技術取勝：聯通宜突破5.7元阻力
劉思明：新型基建AI加速發展 利電力股
周顯：誠哥賣樓 神乎其技
湯文亮：甲廈空置率高因請唔到人
租客8號波下逾千萬入市迎海 東涌周末7宗二手買賣 上半月交投超上月全月
颱風下業主反價 1.42萬租出第一城兩房戶
麗新周福安6480萬沽麗景園 18年勁賺4612萬
HENLEY PARK 連撻訂貨今推售39伙
大鴻輝荃灣形方招租 每呎14元
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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