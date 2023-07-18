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經濟
國際金融

Tesla減價帶動 福特降電動農夫車售價

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）掀起的電動車減價戰升溫。福特汽車（美：F）昨公布，下調旗下電動農夫車（Pickup Truck）F-150 Lightning所有車型的售價，價格最低的Lightning起步價約為5萬美元，較原價下調約1萬美元。所有版本的Lightning至少減價6000美元，福特股價早段挫5%。

福特昨日表示，其提高產量及降低電池材料成本的努力獲得回報，使其有條件減價。負責生產Lightning的密歇根州Dearborn工廠將關閉數周，為生產線升級，爭取今秋將產量提升兩倍。

另外，Tesla周末發帖，公布首部電動小型貨車Cybertruck在美國得州完成生產。Tesla今年4月承諾，年底前可望推出第一批Cybertruck。Tesla早段股價升約2%。

Threads用戶使用量現下降迹象

此外，CNBC取得的信函顯示，美國共和黨籍的眾議院司法委員會主席Jim Jordan，要求Meta（美：META）行政總裁朱克伯格提交有關其新社交軟件Threads的內容審核文件，作為該委員會對多個科技平台調查的一部分。Jordan指出，新聞報道稱Threads將執行Instagram的「社區準則」，可能導致合法言論在拜登政府施壓下受到限制。

Threads以Twitter為競爭對象，在上架5天內的註冊用戶人數已突破1億。但市場調查顯示，Threads的用戶使用量已有下降迹象。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減價戰 福特汽車（Ford） 特斯拉（Tesla）

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