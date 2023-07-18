人幣連升六日斷纜 MLF利率維持不變

美匯指數連續三日收低於100，人民幣匯價昨日卻結束過去6天的升勢，大跌377點子，跌幅近0.4%，低見7.177。在匯價轉弱同時，A股同樣受壓。當中上海綜指跌幅較深，滬深兩地市場成交稍縮，約有8026億元人民幣。

Prosus擬每年減持騰訊2至3百分點

此外，騰訊（0700）南非大股東Naspers旗下Prosus行政總裁Bob van Dijk接受《華爾街日報》訪問，希望繼續成為騰訊長期股東。該公司繼續執行本身的回購計劃同時，亦將會把騰訊持股每年減少2至3個百分點，料至今年底其於騰訊持股量將降到24至25%。