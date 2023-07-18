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經濟

人幣連升六日斷纜 MLF利率維持不變

【明報專訊】中國次季GDP增長只有6.3%遜於預期，美匯變動不大情况下，人民幣未能延續上周升過千點子之勢，昨匯價單日一度大跌0.5%，跌穿7.17。內地A股低開後，到午後曾跌逾1%，上海綜指及深圳成指收市分別跌0.87%及0.63%，跌幅有所收窄。投資界對遲遲未見大規模刺激方案失耐性，部分先行獲利。另人民銀行昨進行本月中期借貸便利（MLF）投放，中標利率維持2.65厘，同日投放的7日期逆回購利率維持1.9厘，意味本周四（20日）公布的貸款市場報價利率（LPR），在6月減息後很大機會維持不變。人行另本月MLF投放量為1030億元，淨投放30億元。

美匯指數連續三日收低於100，人民幣匯價昨日卻結束過去6天的升勢，大跌377點子，跌幅近0.4%，低見7.177。在匯價轉弱同時，A股同樣受壓。當中上海綜指跌幅較深，滬深兩地市場成交稍縮，約有8026億元人民幣。

Prosus擬每年減持騰訊2至3百分點

此外，騰訊（0700）南非大股東Naspers旗下Prosus行政總裁Bob van Dijk接受《華爾街日報》訪問，希望繼續成為騰訊長期股東。該公司繼續執行本身的回購計劃同時，亦將會把騰訊持股每年減少2至3個百分點，料至今年底其於騰訊持股量將降到24至25%。

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