恒大兩年共蝕5800億 破港上市公司紀錄

負債2.4萬億 現金僅43億

此外，集團在香港恒大重組債務協議安排方面，已於7月14日向債權人發出召開聆訊的通知，倘高等法院頒令批准召開會議將另發通告。在開曼群島實施協議安排方面，其將於7月25日在當地法院舉行安排會議。至於涉及景程及天基債務方面相關安排會議，則分別在7月24日於東加勒比及香港法院舉行。

2021年度恒大合約銷售按年大減48.4%至3729億元。負債總額25,801.5億元，按年大增7321.1億元。其流動性大幅惡化，出現淨流動負債6273.15億元。非受限制現金只餘54.35億元，按年大減96.6%。基於出現多項與持續經營的不確定因素，其核數師無法發表意見。2022年度全年僅錄得合約銷售317億元，按年大減91.5%。期內虧損主要與金融資產減值損失、使用權益法入帳的投資的減值損失及其他虧損共686.2億元有關。核數師同樣無法發表意見。其手持流動現金再降至43.34億元。