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經濟

內地上季GDP增6.3% 零售遜預期 下半年恐延續放緩趨勢 大行降全年預測

【明報專訊】內地昨日公布最新經濟數據，延續近月復蘇放緩趨勢。在去年同期上海封城的低基數下，第二季內地GDP按年增長6.3%，惟差過市場預期的7.1%，按季增長則由第一季的2.2%放緩至0.8%。市場寄望今年內地由消費推動經濟復蘇，不過6月零售總額按年增長3.1%，低於市場預期的3.3%，加上固定投資和出口繼續放緩，分析指消費給予經濟的支持繼續減少，下半年內地經濟復蘇難免延續放緩趨勢，數據公布後，多間大行亦隨即下調今年全年經濟增長預測至5%。

明報記者 歐陽偉昉

去年內地實施嚴格防疫措施，6月餐飲收入按年增長16.1%，惟4月以來增速逐漸下降邁向常態，6月服務業生產指數按年升6.8%，增速較5月放緩4.9個百分點。商品零售則按年增長1.7%，為去年12月以來最低增速。多項可選消費品增速放緩，例如6月汽車類消費按年下跌1.1%，少於上半年增長6.8%；服裝消費按年增長6.9%，少於上半年的增長12.8%。

股樓跌價造成負財富效應

市場期望今年由服務業推動內地經濟，不過法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，服務和商品消費放緩趨勢料在下半年持續，減少對經濟帶來的支持。他認為主因是居民對經濟信心仍未回復，收入增長尚未回復至疫情前水平，房地產和股票等資產價格下跌造成負財富效應，加上企業在嚴密監管環境未有信心投資，影響企業增長，料下半年居民續保持較高儲蓄率，降低消費開支；加上民企和基建增速放緩，都令內地下半年經濟增長料續放緩。事實上，上半年全國居民人均可支配收入實際增長為5.8%，與疫前的6%至7%增長仍有差距。

法興：須加強寬鬆才達標

今年上半年內地經濟增長5.5%，多間大行昨將全年增長預期下調至5%，即內地的官方增長目標。花旗下調預期0.5個百分點至5%，市場期待中央月底舉行政治局會議後公布刺激經濟政策，惟花旗認為政策或有不達預期的風險，預期第三季經濟增長進一步放緩至4.1%，第四季為5.2%。法興亦降GDP預測至5%，認為只有政府繼續加強寬鬆才能達到，摩根士丹利、摩根大通和大華銀行，將全年增長預期下調0.5至0.7個百分點，野村和高盛則分別維持在5.1%和5.4%。

相關字詞﹕增長放緩 疫後復蘇 零售 吳卓殷 中國經濟 國家統計局 失業率

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