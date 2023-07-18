明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股8號波停市 再掀惡劣天氣交易討論

【明報專訊】8號風球下港股昨全日停市，北向交易亦同時暫停。過去3年，市場交易已最少10日因極端天氣受到干擾（見表）。有業界指出，就惡劣天氣繼續開市評估，與監管機構密切溝通，港交所（0388）大方向是希望推行，目前仍與銀行及金管局等討論對接結算，以及交收等問題。

須先解決結算交收問題

立法會金融服務界議員李惟宏表示，互聯互通是大勢所趨，惟現時卻因不同因素，出現內地股市開市，但港股停市的情况，相關問題需要理順。自從今年2月預算案提出探討極端天氣繼續開市建議後，業界與監管機構密切溝通，亦提供大量意見。業界目前最關注是方案可行性，及能否妥善處理所有安排。

他指，建議最近有一些進展。以往疫情時券商員工在家辦公，每日進行交收、清算工作時，仍需要人手到中央結算指定地方「插卡」確保交收進行，但港交所早前已提升電子化服務水平，讓券商通過平台就可進行相關工作。目前惡劣天氣開市最大問題，只是銀行資金進出，以及公司行動能否做到。如果能解決，他指，今年有機會就方案諮詢市場。

他又建議，港交所可參考現時夜期安排，不是強制所有經紀參與，可增加靈活性，及減低建議推出的阻力，確保順利推行，他亦看不到業界有太大原因反對。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，疫情期間券商已習慣在家工作，處理落盤等事宜，故惡劣天氣下開市問題不大，該會原則上支持。不過，證券及期貨專業總會會長陳志華指，根據該會早前的調查，有77%會員反對在惡劣天氣下繼續運作，只有15.6%會員支持。

上 / 下一篇新聞