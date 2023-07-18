向外用「ABC」形容港 指代表亞洲一切如常

成疫下首位外訪局長

許正宇去年9月底、香港剛宣布放寬防疫措施至「0+3」時已外訪菲律賓，成為疫下首位外訪的局長。今年4月他亦到訪歐盟總部所在的布魯塞爾及英國倫敦，是疫後首位出訪西方的局長。除此之外他亦曾到訪韓國、中東、泰國及到上海出席陸家嘴論壇等。問到港區國安法實施3年，外訪時會否收到特別多關注，許正宇說他會向外以「A、B、C」來解釋香港：「A是亞洲，B是Business As Usual，即一切如常，只要守法合法就跟以前一樣，C就是Connectivity（聯通），大家都很清楚，亦想知多一點。」他在訪英期間，曾與英國商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）等3名官員會面。之後不久，莊敦文到訪香港，是自2018年以來，首名訪港的英國高級官員，其間亦有與許正宇再見面。