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經濟
二手放大鏡

香港地產

新港城均呎1.65萬 較去年升近兩成

【明報專訊】雖然本港樓價於今年初顯著反彈，惟近期受加息等因素影響，令升勢暫緩，整體二手物業成交量亦隨之回落。馬鞍山指標屋苑之一新港城，7月份近半個月只錄得2宗成交，惟平均成交呎價仍維持在1.65萬元以上，較去年12月的兩年低位1.39萬元，依然回升近兩成。

明報記者 歐陽慧恩

世紀21奇豐助理區域董事黎健峯表示，新港城新近成交為F座高層8室，實用面積551方呎3房2廁間隔，以868萬元易手、實呎15753元；原業主2013年480萬元購入單位，帳面賺388萬元或81%。

翻查資料，屋苑F座另一高層8室，實用面積、間隔及景觀均與上址相同，今年1月以700萬元易手，意味是次做價比當時回升168萬元或24%。黎健峯預料，由於屋苑近月交投已十分淡靜，加上按揭成數近日再獲放寬，料下半年成交量將回升。

3房868萬沽 較同類年初價升24%

另一方面，利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添稱，青衣新近入伙屋苑明翹匯，7月首兩周暫錄約3宗二手成交，惟全屬蝕讓，其中第2座中層F室，實用面積303方呎1房間隔，以470萬元成交，實呎15512元；原業主2019年508.2萬元一手購入，帳面貶值約38.2萬元或8%，連使費料實蝕58萬元或11%。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY 第2座中層D室，實用面積711方呎、3房1套連多用途室間隔，享將軍澳樓景及海景，以1168萬元易手，實呎16428元；原業主2020年7月以1232.7萬元一手購入，額印期滿即轉手，帳面蝕64.7萬元或約5%。若連使費計，料原業主需實蝕逾122.6萬元離場，實際蝕幅達一成，而是次為屋苑首宗3房額印鬆綁二手轉售個案。

帝景園3房6000萬沽 5年料實蝕12%

二手豪宅方面，亦不乏低價成交；資料顯示，中半山帝景園第5座中層A室，實用面積1513方呎3房1套間隔，原業主叫價7100萬元，連車位以6000萬元售出，累減1100萬元或15%，實呎39656元；原業主2018年6400萬元購入，其後曾六度向銀行及財務公司進行抵押，以最新成交價計，原業主帳面蝕400萬元或約6%，連使費估計需實蝕約800萬元或逾12%。

[二手放大鏡]

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