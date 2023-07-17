維港滙遠眺維港兩岸地標

明報記者 管龍欣

攝影 賴俊傑

由2021年初開始發售的維港滙系列，目前已屆現樓，項目單位總數1437伙，過去逾兩年來累售約1010伙，佔項目單位總數約70%，發展商現正以現樓形式推售400多伙餘貨。

涉1437伙 涵蓋開放式至4房

維港滙系列提供的單位，實用面積介乎256至3029方呎，戶型涵蓋主攻單身貴族或分支小家庭的開放式細單位、至針對換樓家庭客4房大戶；項目亦設特色戶，可滿足不同層面的買家。

項目前臨維多利亞港，吸引不少鍾情海景的買家入市，是次介紹的是經裝修和少許改動現樓示範單位，為維港滙I 第1座11樓A室，實用面積1385方呎4房雙套間隔，長形寬敞的大廳連接50方呎露台，洋溢氣派，露台面向維港景致，相信每逢大時大節，戶主和家人都可安坐家中欣賞煙花匯演。

廚房家電以德國品牌為主

單位樓層高度達3.5米，呈長形佈局的大廳，除擁有海景大露台外，還設幾道暗門連接各睡房，大廳擺放大飯枱後，空間感仍充足。廚房呈長形設計，採用德國品牌Gaggenau的配套家電，包括抽油煙機、煮食爐、微波焗爐等，廚房末端設有一個儲物室連獨立洗手間。

兩間套房方面，採弧形落地玻璃窗，遠望維港外，還能遠眺香港兩大地標──九龍站環球貿易廣場ICC與中環的國際金融中心IFC；房間中央放置雙人牀，可三邊上落牀 ，方便住戶於房間走動。設計師對示範單位的房間門口作出改動，除兩間套房門口改作暗門融入大廳，另兩間房分別改動成開放式書房和兒童睡房，增加整體空間感。

往南昌站高鐵總站尚算便利

交通方面，維港滙與港鐵南昌站相距約8分鐘路程，往西九龍高鐵總站、甚至機場都算便利，但值得留意是，有部分路段屬沒有遮蓋的露天空間，住戶需留意天氣狀况，或要自行帶備傘具。維港滙屋苑對開位置，設有海濱長廊，住客可於閒餘時前往休憩，包括放狗、做運動、散步等，放鬆心身。

此外，屋苑附近的凱樂苑、海盈邨等，已有一定數量民生商店進駐，可補給日用品。另可留意是，項目對岸的昂船洲，設有污水處理廠、船塢、碼頭等公用設施，可能會對空氣與景觀造成一定程度影響，建議準買家可先實地考察周邊環境。

■有片睇

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