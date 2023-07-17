沈震軒情侶檔每呎40元租羅素街舖 較高峰低六成 涉近5000呎投資近千萬

明報記者 甘潔瑩

上述健身中心位於羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心中層全層，面積4718方呎，綜合市場資訊，該舖月租約18.87萬元，呎租約40元，租期由去年12月至2025年12月，另有3年優先續租期。沈震軒和陳欣妍接受專訪時表示，該健身中心投資額近千萬元，並直言羅素街無人不識，地理位置方便、人流暢旺，即使目前商舖租金較周邊的樓上舖略高，但價錢仍屬合理。健身中心是他們品牌的第一步，未來將進一步拓展餐飲、美容產品等生意。

沈震軒：情侶共事會事半功倍

翻查資料，上述單位對上的租戶為渣打銀行，2019年起承租，作為旗下「優先理財」會客中心，月租約23萬元、呎租約49元，即新租金較對上租金低約4.13萬元或18%。若較該廈一個低層樓上舖、2009年9月以呎租60元獲承租比較，則回落逾33%。

翻查過往紀錄，羅素街一帶「樓上舖」在旺市時租金高企，2013年推出的登龍街金朝陽中心2期Midtown，就有樓上舖以呎租逾100元租出，創下當時同區新高。換言之，即今次呎租較羅素街一帶高峰呎租大跌約六成。

陳欣妍表示，早已計劃在港島區開業，並由中環、金鐘、灣仔至銅鑼灣參觀逾20個地舖、樓上舖、商場舖，部分更是在一線街舖；由於銅鑼灣平日至周末人流也較中環、灣仔一帶更旺，故最終決定進駐銅鑼灣。沈震軒補充，羅素街位置佳，鄰近時代廣場，加上該地段有不少美容商戶、健康食品、頭髮護理等品牌，開設健身中心亦能配合周邊的商戶。「疫情令大眾提高健康意識，不少人在家做運動，我們熱愛運動，一直希望將自己興趣感染身邊的人，情侶兩人有共同喜好去做一件事，會事半功倍，更希望將運動變成習慣。」

設高級spa淋浴更衣間

沈震軒透露，該舖設落地窗戶，引入大量自然光，加上高樓底，兩人非常喜歡。陳欣妍指，健身中心設六大專區，包括帶氧運動、伸展運動、器械訓練、如高級spa的男女淋浴更衣間、女士尊享的化妝間及共用休息區，目標客群是女性、情侶等，因應客戶健身目標，度身訂造訓練課程，一對一私人指導課程由每堂850元起。

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