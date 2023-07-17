馬泰陽：放寬按揭成數助用家入巿

至於反映短炒個案的SSD，今年上半年僅錄得85宗，較去年下半年的95宗下跌約10.5%，創有紀錄以來的新低；其所涉及的金額為3350萬元，較去年上半年7050萬元減少約52%。而反映換樓及投資者入市的15%的新住宅從價印花稅成交，上半年共有1030宗成交，較去年上半年增加20%，所涉及款項約26.19億元，較下半年上升68.1%。

早前金管局宣布放寬自住物業按揭成數後，當中包括樓價1500萬元或以下的自住物業，最高可承做七成按揭，對部分打算換樓的市民來說確實有一定幫助，新措施可以減輕準買家的首期負擔，有鼓勵市民入市的作用。

另外，筆者認為樓市辣招已推出逾10年，加上上半年三大辣稅宗數共錄得1502宗，為有紀錄以來的次低。現時物業成交量長期處於低水平，即使今年全面通關，社會復常，經濟復蘇，但樓市的交投量仍未完全回復至疫情前的水平。

是次金管局調整樓市措施，放寬3000萬元以下物業樓按，進一步擴大受惠層面，協助市民換樓置業，儘管刺激樓市力度有限，正如財政司長所指此舉屬於「微調」，但對於用家及重啟換樓鏈起正面作用。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]