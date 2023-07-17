廖偉強：下半年樓市會更好

（1）人才到位：香港自從在反修例事件之後，人口流失了大約數十萬人，政府有見及此，已經不斷透過各種途徑招攬人才，包括如「高才通」等方式，相信在今年之內，人才及勞工輸入的數量會超過10萬人，必可為住宅市場帶來新動力。

（2）客源啟動：醫管局低息置業貸款6月份開始接受申請及批出部分個案，而部分外資亦開始重返香港擴充業務，海外人士回流及內地學生來港升學，還有近期傳統資金及聰明資金正在市場逐漸入市，各方需求在遞升。

（3）經濟復蘇：自從今年通關之後，經濟復蘇開始逐步到位，海外聯繫及商務生意正不斷增加，香港的失業率目前只有3%，內地亦開始大力救經濟，一個月之內美國已經有兩名高級官員包括國務卿布林肯及財長耶倫先後到訪中國，中美關係有望化解之前冷戰的關係；而本港今個月中亦會派發第二輪消費券，有助提振經濟。

（4）樓市形勢：年初至今樓價仍上升大約6%，保持平穩上升狀况，金管局亦公布了放寬按揭成數安排，助啟動市場換樓鏈，相信可增加至少三成買家入市數量；此外，近期發展商在推盤策略上亦已經面對現實，願意以「現實價」推售，有助提升交易量。

筆者認為，其實香港很多市民並非沒有資金，只是喜歡寧買當頭起，况且，持有物業的業主已經超過六成供完按揭，這些業主套現的能力相當強大，今次金管局放寬按揭成數的計劃，將會重新燃點入市的意欲，樓市有望轉趨熾熱。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]