陳永傑：歐加息近尾聲 美停加不遠

歐元區去年通脹曾高見10%，比美國去年最高紀錄9.1%還高，而且受到能源價格高企困擾更大，要壓低通脹比美國這個產油大國更困難。

美國聯儲局主席鮑威爾指出，今年內再加息兩次將是合適的，預計美國經濟將會溫和增長，就業市場可能會逐步降溫，通脹率將回落，絕大部分聯邦公開市場委員會成員都預計還會加息兩次或甚至更多。

聯儲局副主席提名人傑斐遜表示，美國通脹正在回落，他上任後將繼續致力讓通脹率回落至2%指標。理事庫克指出，過高通脹率對美國經濟是重大威脅，要繼續致力於遏制通脹，直至完成目標。聯儲局需要採取一切必要行動把通脹降回2%目標。

筆者相信未來兩次加息將會溫和，非重手加息。最近美國通脹回落至4%，比高峰值下跌不少，反而與目標2%更為接近。

在眾多大企業重手裁員之下，美國勞動市場經已漸漸轉弱，預料失業率回升，消費市場乏力，通脹回落，距離減息之日漸近。投資市場樓股將會有望好轉，遠離去年全程捱打局面，全球樓市股市經已漸見起色。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]