報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年7月17日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
李業廣：朱鎔基成H股上市關鍵 拍板採國際會計準則 助港打開萬億美元商機
工行H股集資破千億哄動 港贏「紐倫港」美譽
平醫：產品料一年內量產 有望提前收支平衡
中梁39%債主支持境外債重組
瑞銀陳敏蘭：美股估值偏高 再升空間有限
瑞銀推「Circles 」 客戶可經App與專家溝通
富達簡立恒：港股下行風險低
現高追印度股票基金 或如數年前買人幣債
藥明合聯連續3年賺錢 勝同業 開發ADC治癌藥 毛利率波動
美心：生意恢復疫前八至九成 指本地餐飲潛力大 對下半年樂觀
管理運作智能化 港創科員工逾百人
創科旗下美沃奇：港基建上馬料帶動銷售增長
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
余淑穎：放租自住樓 再另租單位不划算
環球經濟數據
金子：受惠高息環境 匯控Call 13359
張兆聰：石油板塊強勢 留意中海油服
張兆聰：旅遊股強勢 Booking.com可吼
伍禮賢：信置新盤銷售理想 受惠加息憂慮降
王良享：巿場似高估盈利預測 小心美股調整
陳大為：在預期和現實之間炒上落
謝偉銓：放寬樓按 也宜調整辣招
商場用消費券享優惠 留意限制
沈永年：交通規則有別 港車北上須留意
善用App查閱個人信貸評分
陸振輝：隨便是放棄 隨緣是珍惜
梁振輝：非美貨幣破位 慎防回吐
許健生：本港創科須更國際化
溫傑：業務「入屋」 羚邦被市場低估
陸振球：美元跌穿頭肩頂頸線 利好港股
陸振球：人幣轉強 港股憧憬七翻身
林少陽：港股今夏應有作為 太古看俏
技術取勝：舜宇稍升穿三角頂
李聲揚：記住：ETF>MPF>你本人>專家
蔡金強：平常心成核心投資成功要素
艾雲豪：收購出價的天地兩條線
李順威：實質利率升 美股照升
劉思明：港股反彈 強者趨強弱者不振
瑞銀亞洲：突破前高位 阿里購14927
摩根大通亞洲：指數權重調整 納指熊49800
周顯：樓價未大跌 好壞難說
王弼：港經濟在創造性破壞後復蘇
曾淵滄：長實殺訂21億可提高今年盈利
湯文亮：特首如兼任金管局總裁大件事
陳永傑：歐加息近尾聲 美停加不遠
廖偉強：下半年樓市會更好
布少明：放寬壓測有助換樓
馬泰陽：放寬按揭成數助用家入巿
沈震軒情侶檔每呎40元租羅素街舖 較高峰低六成 涉近5000呎投資近千萬
羅素街今非昔比 診所食肆取代奢侈品牌
上半月一手市場沽逾530伙
鄧成波家族4億放售中海日昇中心9舖
消費券刺激 新地12商場營業額升25%
維港滙遠眺維港兩岸地標
新港城均呎1.65萬 較去年升近兩成
劉思明：港股反彈 強者趨強弱者不振
【明報專訊】港股上周反彈，恒指大漲5.7%重上月初水平，7月來錄得2.6%升幅。近兩周V形走勢打亂了節奏及部署，但大方向沒有改變，若要扭轉下行格局還需要更大動力。
上 / 下一篇新聞
李業廣：朱鎔基成H股上市關鍵 拍板採國際會計準則 助港打開萬億美元商機
工行H股集資破千億哄動 港贏「紐倫港」美譽
平醫：產品料一年內量產 有望提前收支平衡
中梁39%債主支持境外債重組
瑞銀陳敏蘭：美股估值偏高 再升空間有限
瑞銀推「Circles 」 客戶可經App與專家溝通
富達簡立恒：港股下行風險低
現高追印度股票基金 或如數年前買人幣債
藥明合聯連續3年賺錢 勝同業 開發ADC治癌藥 毛利率波動
美心：生意恢復疫前八至九成 指本地餐飲潛力大 對下半年樂觀
管理運作智能化 港創科員工逾百人
創科旗下美沃奇：港基建上馬料帶動銷售增長
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
余淑穎：放租自住樓 再另租單位不划算
環球經濟數據
金子：受惠高息環境 匯控Call 13359
張兆聰：石油板塊強勢 留意中海油服
張兆聰：旅遊股強勢 Booking.com可吼
伍禮賢：信置新盤銷售理想 受惠加息憂慮降
王良享：巿場似高估盈利預測 小心美股調整
陳大為：在預期和現實之間炒上落
謝偉銓：放寬樓按 也宜調整辣招
商場用消費券享優惠 留意限制
沈永年：交通規則有別 港車北上須留意
善用App查閱個人信貸評分
陸振輝：隨便是放棄 隨緣是珍惜
梁振輝：非美貨幣破位 慎防回吐
許健生：本港創科須更國際化
溫傑：業務「入屋」 羚邦被市場低估
陸振球：美元跌穿頭肩頂頸線 利好港股
陸振球：人幣轉強 港股憧憬七翻身
林少陽：港股今夏應有作為 太古看俏
技術取勝：舜宇稍升穿三角頂
李聲揚：記住：ETF>MPF>你本人>專家
蔡金強：平常心成核心投資成功要素
艾雲豪：收購出價的天地兩條線
李順威：實質利率升 美股照升
劉思明：港股反彈 強者趨強弱者不振
瑞銀亞洲：突破前高位 阿里購14927
摩根大通亞洲：指數權重調整 納指熊49800
周顯：樓價未大跌 好壞難說
王弼：港經濟在創造性破壞後復蘇
曾淵滄：長實殺訂21億可提高今年盈利
湯文亮：特首如兼任金管局總裁大件事
陳永傑：歐加息近尾聲 美停加不遠
廖偉強：下半年樓市會更好
布少明：放寬壓測有助換樓
馬泰陽：放寬按揭成數助用家入巿
沈震軒情侶檔每呎40元租羅素街舖 較高峰低六成 涉近5000呎投資近千萬
羅素街今非昔比 診所食肆取代奢侈品牌
上半月一手市場沽逾530伙
鄧成波家族4億放售中海日昇中心9舖
消費券刺激 新地12商場營業額升25%
維港滙遠眺維港兩岸地標
新港城均呎1.65萬 較去年升近兩成
李業廣：朱鎔基成H股上市關鍵 拍板採國際會計準則 助港打開萬億美元商機
工行H股集資破千億哄動 港贏「紐倫港」美譽
平醫：產品料一年內量產 有望提前收支平衡
中梁39%債主支持境外債重組
瑞銀陳敏蘭：美股估值偏高 再升空間有限
瑞銀推「Circles 」 客戶可經App與專家溝通
富達簡立恒：港股下行風險低
現高追印度股票基金 或如數年前買人幣債
藥明合聯連續3年賺錢 勝同業 開發ADC治癌藥 毛利率波動
美心：生意恢復疫前八至九成 指本地餐飲潛力大 對下半年樂觀
管理運作智能化 港創科員工逾百人
創科旗下美沃奇：港基建上馬料帶動銷售增長
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
余淑穎：放租自住樓 再另租單位不划算
環球經濟數據
金子：受惠高息環境 匯控Call 13359
張兆聰：石油板塊強勢 留意中海油服
張兆聰：旅遊股強勢 Booking.com可吼
伍禮賢：信置新盤銷售理想 受惠加息憂慮降
王良享：巿場似高估盈利預測 小心美股調整
陳大為：在預期和現實之間炒上落
謝偉銓：放寬樓按 也宜調整辣招
商場用消費券享優惠 留意限制
沈永年：交通規則有別 港車北上須留意
善用App查閱個人信貸評分
陸振輝：隨便是放棄 隨緣是珍惜
梁振輝：非美貨幣破位 慎防回吐
許健生：本港創科須更國際化
溫傑：業務「入屋」 羚邦被市場低估
陸振球：美元跌穿頭肩頂頸線 利好港股
陸振球：人幣轉強 港股憧憬七翻身
林少陽：港股今夏應有作為 太古看俏
技術取勝：舜宇稍升穿三角頂
李聲揚：記住：ETF>MPF>你本人>專家
蔡金強：平常心成核心投資成功要素
艾雲豪：收購出價的天地兩條線
李順威：實質利率升 美股照升
瑞銀亞洲：突破前高位 阿里購14927
摩根大通亞洲：指數權重調整 納指熊49800
周顯：樓價未大跌 好壞難說
王弼：港經濟在創造性破壞後復蘇
曾淵滄：長實殺訂21億可提高今年盈利
湯文亮：特首如兼任金管局總裁大件事
陳永傑：歐加息近尾聲 美停加不遠
廖偉強：下半年樓市會更好
布少明：放寬壓測有助換樓
馬泰陽：放寬按揭成數助用家入巿
沈震軒情侶檔每呎40元租羅素街舖 較高峰低六成 涉近5000呎投資近千萬
羅素街今非昔比 診所食肆取代奢侈品牌
上半月一手市場沽逾530伙
鄧成波家族4億放售中海日昇中心9舖
消費券刺激 新地12商場營業額升25%
維港滙遠眺維港兩岸地標
新港城均呎1.65萬 較去年升近兩成
prev
next