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善用App查閱個人信貸評分

【明報專訊】現代人手持十張八張信用卡不為過，或去旅行一時使多了，借私貸也是閒事。MoneyHero市場營銷主管周煥然表示，在現時利率高企的時期，保持良好信貸紀錄是最重要，由於大大細細的借貸申請或查詢，銀行是會索取個人信貸報告，成功與否都會影響自己信貸紀錄。很多「二十四孝」父母把已供完款項的單位再做按揭，為子女做首期，以為子女只負責每月供樓便可以順利向銀行申請按揭，但事實上，在申請相關貸款前可以先了解個人信貸評分，以估算獲批核的成數。

明報記者 龍彩霞

環聯公布於2023年5月進行的調查顯示，在好轉的經濟環境下，消費者信心會有顯著改善。有46%的受訪者表示家庭財政狀况比預期好，較2023年第一季上升20個百分點。另一數據亦呈現相似升幅，有42%受訪者表示過去3個月家庭收入有所增加，較上一季高19個百分點。環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示：「通脹、利率上升和股市波動無疑將會繼續影響消費者的家庭財政管理，但隨着香港經濟在疫後復蘇，消費者對財政前景的信心亦有明顯增強。」 在不同世代的消費者之間，Z世代（37％）對新信貸服務最感興趣。然而，超過一半（57％）整體受訪者表示利率上升對他們尋求新信貸的決策有中至高度影響，比上一季增加了11個百分點。

雖然對利率上升的擔憂依然存在，但仍有更多消費者計劃申請新居所貸款（16％），比上一季上升3個百分點，亦是過去一年首次出現增幅。陳源補充指：「隨着消費者對新信貸的興趣開始回升，金融機構應把握市場機遇以發展業務。透過利用先進的分析和模型，他們可以更詳盡地根據消費者不斷增長的需求，度身訂制信貸產品組合。」

評級高助申請貸款獲批

周煥然表示，過去12個月讀者閱讀信貸文章瀏覽量提升了30%，亦有讀者查詢為何自己未成功申請心儀信用卡或有優惠息率的貸款。他舉例有讀者查詢為何未獲銀行批出推廣的息率？周煥然解釋如果讀者獲A級信貸評級，在申請貸款時獲批「較佳利率」的機會大大提升。他表示，MoneyHero首推免費信貸評分查閱應用程式，冀消費者查閱個人信貸評分變得大眾化。該程式旨在讓貸款人在借貸前了解自己貸款評級，更可以向銀行爭取較優惠利率。

根據MoneyHero在2021年對其網站用戶進行的一項網上調查，查詢信貸評分在香港並不普遍，超過70%的受訪者從未查詢他們的信貸評分。「MoneyHero應用程式」首次聯同提供信貸資料服務機構環聯，供香港消費者可免費並隨時查閱個人信貸評分及報告。周煥然表示，在現時利率高企的時期，若保持良好信貸紀錄，對個人借貸利率鮮為人知的是，當消費者申請或查詢信貸產品，金融信貸機構一般會索取個人信貸報告作參考，即屬「硬性查詢」，查詢紀錄會被記錄在信貸報告長達兩年，如果頻繁查詢有機會對個人信貸評分產生負面影響。另一方面，消費者經「MoneyHero應用程式」查閱信貸評分及報告則為「軟性查詢」，對個人信貸評分並沒有影響。而且個人資料會寄存在環聯一方，放在「MoneyHero應用程式」個人資料會在24小時後銷毀。該程式也令申請人得知自己在哪方面評分較弱，經過修正，如交卡數準時，自己信貸評級得以提升。

周煥然表示，用家可以先用該程式為自己評級，會清楚自己信貸狀况的構成部分（如信用額使用率），並會呈現過去6個月評分走勢，會否有改善自己評級的空間。他表示，日常生活中，有許多因素會影響個人信貸評分，例如逾期還款紀錄、信貸使用率、金融信貸機構頻繁查詢個人信貸報告，以及擁有的信貸戶口數目等。因此，消費者定期監察個人信貸評分和報告，以及了解有關的潛在影響因素至關重要，尤其是對貸款需求較大的人士，例如急須周轉人士、年輕投資者、網上購物消費者、尋求按揭貸款人士、商業和專業人士，以及需要財務支援的信用卡使用者等等。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[精明理財]

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