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商場用消費券享優惠 留意限制

【明報專訊】第二期消費券於昨日（16日）開始發放，適逢暑假消費旺季，各商場及商戶紛紛乘勢推出消費優惠，當中不乏大型連鎖店。若能選擇於提供消費優惠的大型商場內之連鎖店以消費券消費，有機會兼賺商場及商戶優惠「慳上加慳」，惟要留意獲得優惠條款，並要量入為出。

明報記者 劉敬華

各領取消費券的支付平台均有推出優惠，要留意有關優惠為自動派發，還是需要用戶主動領取。以AlipayHK為例，所有以此支付平台領取消費券的用戶，於消費券派發當日可獲2000積分，即價值20元的獎賞，第二期消費券計劃新登記用戶則可額外獲3000積分，即價值30元的獎賞。又如八達通將於7月18日至8月11日期間的星期一至五，每日早上10時於八達通手機App向用戶派發不同商戶的快閃現金券，每人每日限領一張，先到先得，派完即止。

或指定時間才可換領優惠

至於商場優惠，除要留意獲取優惠的消費門檻，並要留意換領優惠是否設指定時間，如優惠為送贈優惠券，是否設使用限制。以荷里活廣場的「夏日齊齊賞」為例，要獲取優惠，需於即日起至9月3日的逢星期五至日，在場內即日以電子貨幣消費滿1200元（最多來自3張不同商戶之發票，每張發票不少於100元，當中不可來自同一商戶之發票，及最多只可包含一張食肆之發票），或VIC會員以120積分，可換領價值250元的指定商戶優惠券組合，要留意換領時間為消費當日下午1時至晚上8時（或至當日換完即止），每日換領名額為300個，而該優惠券組合包括兩張50元購物優惠券、兩張50元時裝及美容優惠券，以及一張50元美食優惠券，優惠券需於指定商戶消費每滿100元可使用一張，每項交易最多可使用10張優惠券。

不少商戶會趁政府派發消費券時期，推出購買現金券額外再送現金券的優惠，惟要留意現金券有否設使用限制，及所送贈的現金券使用期限會否較短。以7-Eleven便利店的優惠為例，推廣期內購買一套10張30元總值300元的現金券，可額外獲贈一張30元現金券，現金券雖不設使用的最低消費額，但不適用於購買香煙或服務項目。又如惠康的優惠，優惠期內購買1000元購物現金券，可獲贈50元購物現金券，送贈的現金券有效期至2023年8月20日。

宜量入為出 勿成月光族

即使優惠再吸引，切記量入為出，以免被優惠冲昏頭腦而「使大咗」，甚至成為「月光族」。於使用消費券期間，宜記下每項非日常開支，當消費券金額即將見底，面對優惠引誘時，應冷靜釐清這是「想要」，還是「需要」消費，若屬不買仍可生存的「想要」消費，如購買名牌或最新型號電子消費品等，便要計清楚在扣除消費券後需補上的金額，及多花此金額會否影響其他日常開支，倘若金額不算太大，不影響日常開支及儲蓄計劃，趁商戶提供優惠時購買亦不為過。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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