王良享：巿場似高估盈利預測 小心美股調整

上周五公布業績的三大銀行都有共通點，就是淨利息收入（NII）大幅上升，摩根大通、花旗及富國銀行的淨利息收入比去年同期分別上升38%、18%及29%。此點很容易明瞭：美國聯儲局於去年3月開始加息，但起初只加0.25厘，一個季度內加息1.5厘，但從去年第三季開始至今，聯儲局又再加息3.5厘，銀行調高貸款利率一般都比調高存款利率快及多，因此淨息差擴大，增加盈利。不過，花旗銀行因為受累投行業務倒退，每股盈利同比下跌36%。

花旗富國貝萊德放榜後股價跌

另一方面，美國第12大銀行State Street Bank（美：STT）亦公布比預期高3.3%的盈利，但銷售額不如預期及存款利率比首季度跳升0.5厘，令市場擔心，其股價單日下跌12%。周五摩根大通、花旗及富國銀行股價，分別升0.6%、跌4%及跌0.34%。

最後是全球最大資產公司貝萊德公布的業績，第二季經調整後每股盈利為9.28美元，同比上升25%，亦比預期高9.8%，貝萊德周五股價高開後卻低收，全日跌1.6%。

第二季度美國金融類股份的盈利預期增幅明顯地高於其他板塊，業績公布後的股價表現反映投資者對下半年美國企業盈利的擔心。在2015年底到2018年底的加息周期中，美國企業的毛利率從12%下跌至9.5%，而當時尚無高通脹率引致成本大幅上升的問題，如今美國標普500企業的毛利率預期卻長期高企於12%以上，筆者擔心滯後反應於下半年會削弱美國企業的毛利率。

市場擔心聯儲維持鷹派

今年首半年，分析員對美國企業盈利的預估誠然是過低，對第二季度平均盈利預測是倒退8.9%，真實公布的倒退幅度可能較小。但大家必須留意市場對本年第四季度每股盈利增長預期高達8.3%，對明年增長預估則高達11.7%。正如第一季，低預估容易產生正誤差，相反地高預估則容易產生負誤差。就算以現時較樂觀的未來一年的盈利預估作基礎，標普500明年初合理水平是4513點，與上周五水平相若，反映美股已無太多上升動力。

市場最大的擔心仍來自聯儲局不變的鷹派態度，如果通脹較快下跌而聯儲局反應不切，實際利率再攀升，將會令美股有較大的回調。

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[王良享 政經良謀]