管理運作智能化 港創科員工逾百人

推美食手遊結合App

蕭德威介紹，疫情改變了香港人的飲食習慣。在後疫情時代，飲食業線上線下融合的趨勢愈來愈明顯。因此，美心於7月初推出全港首個以美食和手遊相結合的web3.0手機程式「eatie」。

蕭德威介紹稱，集團將旗下數個餐飲品牌和其招牌美食融入到手機遊戲中，並將真實的香港地圖投影入虛擬世界，玩家通過參與遊戲，探索地圖，可獲得美心實體店舖的免費禮品或折扣優惠。「eatie」的目標對象是11歲至27歲的年輕人，貼合年輕人喜愛遊戲的心理。

蕭德威認為，「eatie」不僅有宣傳作用，還可以令集團多接觸不同階層的客群。

注重投資循環經濟

美心也使用創新科技進行系統化的管理和運作。如集團廠房使用自研自動化設備，供應鏈利用電子系統管理物流及供應商，廚房使用自動洗碗碟機。餐廳內科技投入則更與顧客息息相關，自2022年第四季開始，美心於50間中式餐廳使用樓面機械人協助運送食品及處理收回的碗碟。另外，美心還在各門店推廣電子熒幕下單。蕭德威介紹稱，各種方式簡化營運程式後，餐廳就可以調配更多資源為客人提供更及時、體貼的餐飲體驗。

除了科技投資之外，美心同樣注重投資循環經濟。如利用廚餘做手工麵包啤，提取酵素種沙律菜等。