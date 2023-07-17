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經濟
新股巡禮

藥明合聯連續3年賺錢 勝同業 開發ADC治癌藥 毛利率波動

【明報專訊】藥明生物（2269）早前宣布計劃分拆ADC CRDMO業務：藥明合聯生物於本港上市，ADC是新興治癌的生物藥物，CRDMO業務即是「合同研究、開發及製造」，也是說藥明依然是藥明，自己不主打做藥，而是協助藥廠開發藥物。有趣是目前國內的主要ADC藥研企業大多仍在燒錢階段，替其服務的藥明合聯卻反而早已「名利雙收」，3年往績都能獲利。

撰文 旻晞

ADC，抗體藥物偶聯物，是一種生物製藥藥物，包含通過化學連接子與有效載荷分子（通常是細胞毒劑）偶聯的抗體，有點眼熟？因為上月本欄提及的科倫博泰（6990） 正是從事ADC藥物研發，該公司上周二掛牌以來，股價表現不俗，截至上周五累積升幅近9%。而科倫亦大有可能是藥明合聯的客戶，事關按去年計有10家中國醫藥公司及生物技術公司與海外伙伴達成14項ADC對外授權交易，當中包括科倫；而據藥明合聯指這10家公司當中便有8家是其客戶。

如早前談及科倫時提及、ADC藥物是近年發展最快的治療癌症方式之一，能更精準有效將比標準化療藥物更高的有效載荷靶向，遞送至腫瘤部位，同時降低對健康細胞的毒性。2022年，ADC藥物的全球銷售額達79億美元，自2018年以來的複合年增長率超過40%。

要開發ADC生物偶聯藥物，需要擁有在生物藥和小分子藥物方面的一系列學科能力，由於涉及科研能力廣泛，故資料顯示，生物偶聯藥物開發的外包率達到約70%，遠高於其他生物製劑34%的外包率，令ADC外包服務市場規模日益成長，2022年至2030的複合年增長率為34.5%。

全球ADC外包服務二哥

行業入門門檻絕不低，造成市場結構高度集中。根據弗若斯特沙利文的資料，全球ADC外包服務市場，按2022年收益計，五大參與者合共佔五成的市場份額。藥明合聯按收益計的全球市場份額由2020年的1.8%，上升至2021年的4.6%及2022年的9.8%。集團去年在全球ADC外包服務市場排名第二，亦是前五大參與者中唯一一家中國公司，亦為全球唯一具有ADC開發一體化端到端服務能力的公司。

截至今年5月底，集團有28款ADC候選藥物從發現階段進入CMC（藥品的化學、製造及控制，是為產品成功開發並註冊的關鍵過程）開發階段。同時擁有的102個整體項目中，有35個由其客戶或其外包服務提供商轉讓予集團。

集團的一站式生物偶聯藥物平台，提供端對端CRDMO服務，包括生物偶聯藥物、單克隆抗體中間體及生物偶聯藥物相關連接子及有效載荷的發現、工藝開發及GMP生產。藥明合聯目前於上海外高橋、無錫及常州設有基地，從事GMP合規生產及QC放行、測試等工序。藥明合聯於該等地點建立了專門的生物偶聯藥物專業設施，可更好地管理供應鏈並協調開發和製造運營，從而加快開發時間。集團指，一般而言，能夠將從抗體DNA序列至生物偶聯藥物IND申報的標準行業時間，大幅縮短一半至約13至15個月。

美元呈強有利毛利率

業績方面，受惠ADC藥物開發市場的增長，藥明合聯由2020年至2022年全年、再至今年首季，淨利潤分別為0.26億元（人民幣，下同）、0.55億元、1.56億元及0.8億元，年複合增長率為143.34%。同期收入保持急促增長。由於行業的周期特色，如各藥物的研發周期變化，令集團往績毛利率較為波動，撇除2020較早期的低毛利率階段，至2021、2022年到今年首季毛利率介乎於24%至37%波動；影響毛利率上落的另一原因亦關乎美元走勢，由於集團大部分收入來自美元計值銷售，故美元匯價呈強對集團毛利率有利，反之亦然。

是次藥明分拆藥明合聯來港上市，聯合保薦人包括高盛、摩根大通及摩根士丹利。藥明合聯目前控股股東藥明佔六成，其餘四成股權亦由藥明康德（2359）附屬公司合全藥業持有。分拆後，藥明表明仍將直接擁有藥明合聯六成持股，成為附屬公司。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

相關字詞﹕藥明合聯生物技術 新股 旻晞

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