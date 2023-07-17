平醫：產品料一年內量產 有望提前收支平衡

企業客戶是平安健康轉型後積極開拓的業務，該行推出客戶訂制員工健康管理方案，提供體檢及相關服務，包括為大型企業統籌員工體驗、按行業需要設定針對性體檢項目、就檢查結果及企業健康管理給予建議等，以及健康管理服務，包括團體醫療、企業醫療室、員工網上診症、住院安排、網上商城等。

力拓企業客 帶動員工成新客

方蔚豪表示，服務可帶動企業員工成為平安健康個人業務的新客戶來源，除了來自公司的收入外，員工及其家庭額外升級使用平安健康更多服務所帶來的收入「更激動人心」。內地企業仍在疫後復蘇，對於有否減少員工福利開支影響其業務，方蔚豪指目前其客戶主要為央企、國企和大型外資企業，稱這些公司增長薪酬壓力較大，增加健康福利反而是「花小錢，辦大事」，截至去年底他們有978個企業業務客戶，目前業務增長理想。

平安健康個人客戶則主打會員制的整體健康管理服務，包括網上醫療問診、健康和慢性病管理，以及實體體檢中心、專科醫生和醫院轉介等，方蔚豪指其服務有助解決內地沒有家庭醫生概念，醫院專注治病在各醫療服務之間較多斷點，患者較難尋找合適醫師等醫療問題。

平安健康何時盈虧平衡長期是市場關注焦點，方蔚豪指該行在重點省份已建立銷售人員，不會因為盡早收支平衡降低市場推廣的投入，而是更快地讓企業客戶了解並採納他們的產品，通過發展高毛利業務，並削減增長不符預期的業務削減成本，將有助公司較過去目標提前達到盈利。

平安健康資深副總裁兼首席財務官臧珞琦表示，母行平保壽健和健康險今年回復增長，公司同時提高在平保客戶的滲透率和人均花費，可達到更高的增長比率。另外公司在今年上半年即將完成向毛利率較高的醫療服務型收入轉型，有信心維持毛利率增長，銷售費用率、管理費用率等開支率亦正持續改善。