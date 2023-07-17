工行H股集資破千億哄動 港贏「紐倫港」美譽

浙玻比亞迪等成首批民企發H股

內地自1979年推動「改革開放」，緊隨90年代初推動滬深股票市場成立，國企赴海外上市融資隨之啟動，香港市場更成為國企登陸的首選。國際知名的國企青島啤酒（0168）便率先以H股形式來港上市成功招股集資9億元，過程中錄超額認購110.5倍，凍結資金851.8億元的紀錄。青啤成功上市掀開序幕，為首批餘下8間國企如上海石化（0338）及北辰（0588）等來港上市集資鋪路。

邁向千禧年，H股開始成為民營企業融資的手段，包括浙江玻璃及比亞迪（1211）等民營企業成為率先選用H股上市的先頭部隊。到2000年代中期，內地四大商業銀行完成股份制，便先後用H股作巨額融資及實現全流通。先有建設銀行（0939）在2005年10月純以H股全流通上市，繼而翌年6月有中國銀行（3988）進行H股及A股全流通。最後工商銀行在同年10月實現A+H股同步上市，並在毋須赴美發行ADR情况下，單靠港股市場實現H股集資破千億元紀錄。這對外證明香港既有能力成為內地重頭企業的境外融資中心，亦有能力承擔巨額新股融資。「紐倫港」的稱譽不脛而走。

H股發行機制愈益成熟，更先後獲內房巨企萬科企業（2202）在2014年將內地發行的B股，全部轉成H股來港上市。內地監管機構亦分步，先於2013年發出指引，確立民企運用H股上市的審批機制，繼而在2018年起推動內資股借助H股全流通，H股的包涵性亦因此得以延伸。

（國企上市30年）