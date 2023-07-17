李業廣：朱鎔基成H股上市關鍵 拍板採國際會計準則 助港打開萬億美元商機

明報記者 陳偉燊

李業廣回想起在1991年，當時內地需要從計劃機制邁向市場機制，亦要引進外資去更新設備及技術，但是全國外匯儲備才217億美元，遠遠滿足不到企業所需。聯合交易所便於1992年向內地提交建議，讓國企來港上市集資，他們及後獲時任國家副總理朱鎔基會面，並且成立包括10人小組跟進，港方的5人小組由李業廣任組長。

青島啤打頭炮 中資股累計逾1400隻

自從1993年7月15日青島啤酒（0168）為中資企業來港上市開創渠道後，至今已30年。據港交所統計，以H股、紅籌及民企形式來港上市的中資企業共有1400多家，IPO連上市後二手市場融資共約8.2萬億元（折合近1.1萬億美元）。李業廣笑言：「中國內地外匯儲備3萬多億美元，有部分都是經港股市場籌資的。」他又指中資股對香港市場影響重大，現時合共已佔總市值76%，成交佔比更達87%。李業廣直言：「這令香港獲得150年來最大機遇，沒有H股亦不會有今日的地位。」

實現H股上市前，李業廣坦言亦排除了不少阻礙。當時中方代表因為當時內地未有《公司法》，懂國際會計準則的人數亦少，多不贊成一步到位去推動國際標準。他們因應提議借助在港六大國際會計師行（現只剩四大），去改編成符合國際準則的報表。他說：「最終由朱鎔基擺平，要多謝他，他的決定好有意義。」港方建議將保障投資者條文列入《公司章程》，並在《上市規則》內設《必備條款》，令保障條文只能加而不能減。上海石化（0338）緊接青啤實現港、美上市，他說這甚具深層意義，反映來港上市獲國際投資者信任。

人民幣國際化成港第二個百年機遇

至於外資參與港股市場近年似見減少，李業廣認為當中存在複雜的政治、經濟因素，但不認為會出現金融脫鈎。「不少外資機構，尤其歐資，本身都面對資金問題……但只要有錢賺，它們不會離開香港，趕也不會走。」雖然近期新股上市氣氛較前薄弱，李業廣卻料有更多在外國上市的內地企業回流香港。這除了因為在外國上市使費昂貴外，亦涉及政治原因。隨着金磚五國醞釀共同貨幣，在港市場買賣又實行雙幣化，加上全球多國醞釀去美元化，他認為這對香港屬第二個百年機遇。

（國企上市30年）