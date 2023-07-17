明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

李業廣：朱鎔基成H股上市關鍵 拍板採國際會計準則 助港打開萬億美元商機

【明報專訊】國企H股來港上市不經不覺30周年，作為當中的推動者及見證人，香港交易所（0388）前主席李業廣上周五與傳媒會面細數當年，指當年全賴國家時任副總理朱鎔基聽從進言，讓擬來港上市的國企全面採納國際會計準則，為H股成功上市至為關鍵。H股來港上市，不單為當年國家苦於為國企引資，進行設備及技術更新帶來出路，並利用市場力量加快國企改革，更成為香港金融市場往後30年，開拓逾萬億美元融資額的巨大商機。

明報記者 陳偉燊

李業廣回想起在1991年，當時內地需要從計劃機制邁向市場機制，亦要引進外資去更新設備及技術，但是全國外匯儲備才217億美元，遠遠滿足不到企業所需。聯合交易所便於1992年向內地提交建議，讓國企來港上市集資，他們及後獲時任國家副總理朱鎔基會面，並且成立包括10人小組跟進，港方的5人小組由李業廣任組長。

青島啤打頭炮 中資股累計逾1400隻

自從1993年7月15日青島啤酒（0168）為中資企業來港上市開創渠道後，至今已30年。據港交所統計，以H股、紅籌及民企形式來港上市的中資企業共有1400多家，IPO連上市後二手市場融資共約8.2萬億元（折合近1.1萬億美元）。李業廣笑言：「中國內地外匯儲備3萬多億美元，有部分都是經港股市場籌資的。」他又指中資股對香港市場影響重大，現時合共已佔總市值76%，成交佔比更達87%。李業廣直言：「這令香港獲得150年來最大機遇，沒有H股亦不會有今日的地位。」

實現H股上市前，李業廣坦言亦排除了不少阻礙。當時中方代表因為當時內地未有《公司法》，懂國際會計準則的人數亦少，多不贊成一步到位去推動國際標準。他們因應提議借助在港六大國際會計師行（現只剩四大），去改編成符合國際準則的報表。他說：「最終由朱鎔基擺平，要多謝他，他的決定好有意義。」港方建議將保障投資者條文列入《公司章程》，並在《上市規則》內設《必備條款》，令保障條文只能加而不能減。上海石化（0338）緊接青啤實現港、美上市，他說這甚具深層意義，反映來港上市獲國際投資者信任。

人民幣國際化成港第二個百年機遇

至於外資參與港股市場近年似見減少，李業廣認為當中存在複雜的政治、經濟因素，但不認為會出現金融脫鈎。「不少外資機構，尤其歐資，本身都面對資金問題……但只要有錢賺，它們不會離開香港，趕也不會走。」雖然近期新股上市氣氛較前薄弱，李業廣卻料有更多在外國上市的內地企業回流香港。這除了因為在外國上市使費昂貴外，亦涉及政治原因。隨着金磚五國醞釀共同貨幣，在港市場買賣又實行雙幣化，加上全球多國醞釀去美元化，他認為這對香港屬第二個百年機遇。

（國企上市30年）

相關字詞﹕上海石化 青島啤酒 朱鎔基 李業廣 香港交易所

上 / 下一篇新聞

工行H股集資破千億哄動 港贏「紐倫港」美譽
工行H股集資破千億哄動 港贏「紐倫港」美譽
平醫：產品料一年內量產 有望提前收支平衡
平醫：產品料一年內量產 有望提前收支平衡
中梁39%債主支持境外債重組
中梁39%債主支持境外債重組
瑞銀陳敏蘭：美股估值偏高 再升空間有限
瑞銀陳敏蘭：美股估值偏高 再升空間有限
瑞銀推「Circles 」 客戶可經App與專家溝通
瑞銀推「Circles 」 客戶可經App與專家溝通
富達簡立恒：港股下行風險低
富達簡立恒：港股下行風險低
現高追印度股票基金 或如數年前買人幣債
現高追印度股票基金 或如數年前買人幣債
藥明合聯連續3年賺錢 勝同業 開發ADC治癌藥 毛利率波動
藥明合聯連續3年賺錢 勝同業 開發ADC治癌藥 毛利率波動
美心：生意恢復疫前八至九成 指本地餐飲潛力大 對下半年樂觀
美心：生意恢復疫前八至九成 指本地餐飲潛力大 對下半年樂觀
管理運作智能化 港創科員工逾百人
管理運作智能化 港創科員工逾百人
創科旗下美沃奇：港基建上馬料帶動銷售增長
創科旗下美沃奇：港基建上馬料帶動銷售增長
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
余淑穎：放租自住樓 再另租單位不划算
余淑穎：放租自住樓 再另租單位不划算
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠高息環境 匯控Call 13359
金子：受惠高息環境 匯控Call 13359
張兆聰：石油板塊強勢 留意中海油服
張兆聰：石油板塊強勢 留意中海油服
張兆聰：旅遊股強勢 Booking.com可吼
張兆聰：旅遊股強勢 Booking.com可吼
伍禮賢：信置新盤銷售理想 受惠加息憂慮降
伍禮賢：信置新盤銷售理想 受惠加息憂慮降
王良享：巿場似高估盈利預測 小心美股調整
王良享：巿場似高估盈利預測 小心美股調整
陳大為：在預期和現實之間炒上落
陳大為：在預期和現實之間炒上落
謝偉銓：放寬樓按 也宜調整辣招
謝偉銓：放寬樓按 也宜調整辣招
商場用消費券享優惠 留意限制
商場用消費券享優惠 留意限制
沈永年：交通規則有別 港車北上須留意
沈永年：交通規則有別 港車北上須留意
善用App查閱個人信貸評分
善用App查閱個人信貸評分
陸振輝：隨便是放棄 隨緣是珍惜
陸振輝：隨便是放棄 隨緣是珍惜
梁振輝：非美貨幣破位 慎防回吐
梁振輝：非美貨幣破位 慎防回吐
許健生：本港創科須更國際化
許健生：本港創科須更國際化
溫傑：業務「入屋」 羚邦被市場低估
溫傑：業務「入屋」 羚邦被市場低估
陸振球：美元跌穿頭肩頂頸線 利好港股
陸振球：美元跌穿頭肩頂頸線 利好港股
陸振球：人幣轉強 港股憧憬七翻身
陸振球：人幣轉強 港股憧憬七翻身
林少陽：港股今夏應有作為 太古看俏
林少陽：港股今夏應有作為 太古看俏
技術取勝：舜宇稍升穿三角頂
技術取勝：舜宇稍升穿三角頂
李聲揚：記住：ETF>MPF>你本人>專家
李聲揚：記住：ETF>MPF>你本人>專家
蔡金強：平常心成核心投資成功要素
蔡金強：平常心成核心投資成功要素
艾雲豪：收購出價的天地兩條線
艾雲豪：收購出價的天地兩條線
李順威：實質利率升 美股照升
李順威：實質利率升 美股照升
劉思明：港股反彈 強者趨強弱者不振
劉思明：港股反彈 強者趨強弱者不振
瑞銀亞洲：突破前高位 阿里購14927
瑞銀亞洲：突破前高位 阿里購14927
摩根大通亞洲：指數權重調整 納指熊49800
摩根大通亞洲：指數權重調整 納指熊49800
周顯：樓價未大跌 好壞難說
周顯：樓價未大跌 好壞難說
王弼：港經濟在創造性破壞後復蘇
王弼：港經濟在創造性破壞後復蘇
曾淵滄：長實殺訂21億可提高今年盈利
曾淵滄：長實殺訂21億可提高今年盈利
湯文亮：特首如兼任金管局總裁大件事
湯文亮：特首如兼任金管局總裁大件事
陳永傑：歐加息近尾聲 美停加不遠
陳永傑：歐加息近尾聲 美停加不遠
廖偉強：下半年樓市會更好
廖偉強：下半年樓市會更好
布少明：放寬壓測有助換樓
布少明：放寬壓測有助換樓
馬泰陽：放寬按揭成數助用家入巿
馬泰陽：放寬按揭成數助用家入巿
沈震軒情侶檔每呎40元租羅素街舖 較高峰低六成 涉近5000呎投資近千萬
沈震軒情侶檔每呎40元租羅素街舖 較高峰低六成 涉近5000呎投資近千萬
羅素街今非昔比 診所食肆取代奢侈品牌
羅素街今非昔比 診所食肆取代奢侈品牌
上半月一手市場沽逾530伙
上半月一手市場沽逾530伙
鄧成波家族4億放售中海日昇中心9舖
鄧成波家族4億放售中海日昇中心9舖
消費券刺激 新地12商場營業額升25%
消費券刺激 新地12商場營業額升25%
維港滙遠眺維港兩岸地標
維港滙遠眺維港兩岸地標
新港城均呎1.65萬 較去年升近兩成
新港城均呎1.65萬 較去年升近兩成