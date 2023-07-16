薛偉傑：6接口GaN充電器 最高輸出300W

EXINNO 300W共有3個USB Type-C接口和3個USB Type-A接口，總輸出最高可以達到300W。例如，3個USB Type-C接口可以同時分別以100W來為手提電腦等充電。

獨立顯示輸出功率

此外，這產品的6個接口的旁邊都有LED實時顯示其輸出功率，充分滿足一些發燒友的好奇心，毋須自行購買儀器來測試功率。為了方便使用，EXINNO 300W還採用了二合一設計，既可以直接插在拖板上，也可以使用附送的延長線，來連接拖板。EXINNO 300W支援PD 3.0、QC 5、PPS、QC 3.0、Super VOOC、SCP、AFC等多個快速充電協議。

零售價約1388至1488元

唯一比較美中不足的，是其尺寸較大和重量較重，以及售價較高。EXINNO 300W的體積為「110mm x 83mm x 32mm」，重410克，零售價約1388至1488元。不過，EGO聲言，它在輸出功率上將大部分同行都拋離了至少60W。

明報記者 薛偉傑

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