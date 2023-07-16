馬斯克失誤多 Twitter面臨Threads挑戰

資料來源：《華爾街日報》、《福布斯》、《衛報》、英國廣播公司、路透社、The Verge

Threads在7月6日推出，全球約100個國家的蘋果、Android的手機程式商店上線，用戶人數增長之快，連朱克伯格亦震驚，形容為「難以置信」，他又稱，目前1億個帳戶大多來自自然需求，「我們甚至還沒做很多宣傳。」現時Threads的潛力未完全發揮，因Threads未在歐盟市場開通，目前仍在與當地《數碼市場法案》（Digital Markets Act）搏鬥中，以符合當地私隱法規。朱克伯格稱：「我們很注重親和（kindness）及將這裏變成友善（friendly）的地方。」

Threads不足一周用戶逾億

破ChatGPT紀錄

Meta產品總監Chris Cox表示，許多創作者及公眾人物希望有「正常運作」的平台可以信任及依賴，以發布內容，公司旨在確保創作者可有「穩定地方」去吸納觀眾。他透露，Threads已有一些著名人物進駐，如唱片騎師DJ Slime、西藏精神領袖達賴喇嘛、美國名嘴Oprah等。Instagram主管Adam Mosseri在《紐約時報》網上電台表示，Threads較Meta系內其他平台支持公眾討論，但公司希望聚焦在體育、音樂、時裝、設計等輕鬆話題。

坊間評論Threads用法與Twitter非常相似，用慣Twitter的用戶要適應Threads不難，若干功能及介面類似，例如帖文要求簡短、用戶可將他人帖文「重貼」等。網絡數據公司Similarweb指出，Threads推出後兩日內，Twitter流量已較上周跌5%，按年則跌11%。據新聞網站Semafor指出，在Threads推出後幾小時，Twitter律師Alex Spiro向朱克伯格發信，指控Meta「有系統、故意、非法地竊取Twitter的商業秘密及其他知識產權。」又指控Meta僱用了數十名能接觸機密的Twitter前員工，要求立即停止使用相關資料，否則入稟法院，Meta否認指控。馬斯克在Twitter發帖，不點名斥「競爭可以，作弊不行（Competition is fine, cheating is not）」。

業內雖曾出現Mastodon、BlueSky等社交平台，但用戶人數不多，遠不是Twitter對手，然而今次Threads用戶增長速度驚人，加上Twitter自馬斯克入主以來便動盪頻生，惹來市場猜測，Twitter地位會否不保。

馬斯克去年10月底起執掌Twitter，隨即大刀闊斧改革，趕走行政總裁Parag Agrawal等高層，裁去Twitter近半員工，至4月員工人數已大概由7800名降至1500名，又要求全部員工重返辦公室。馬斯克對下屬要求極高，指若要建立「Twitter 2.0」並在競爭日益劇烈的世界中成功，須承受工時長、負荷重的工作。至於被解僱的前員工正發起訴訟，指控馬斯克食言，本來承諾資深員工的遣散費以半年薪金起跳，現在卻只有3個月薪金，向馬斯克及Twitter索償至少5億美元。

馬斯克自稱為「絕對主張言論自由的人」，執掌Twitter後將多名備受爭議的人物帳戶解封，包括特朗普、發表反猶太言論說唱歌手Ye（前稱Kayne West）、發表厭女言論的拳手Andrew Tate等，不時與歐美左翼分子針鋒相對。馬斯克一度在Twitter封鎖《華盛頓郵報》、《紐約時報》等報章記者帳戶，後來順應用戶投票結果而解封。

Twitter限瀏覽帖文量 用戶不滿

馬斯克表示，示威團體破壞美國的言論自由，向廣告商施壓，使Twitter收入急降。馬斯克入主一個月後，廣告商紛紛考慮是否繼續在Twitter落廣告，包括手機大廠蘋果等。有見廣告商撤離，馬斯克急忙推出月費計劃，希望訂閱收入能佔總收入一半，但廣告始終佔Twitter多達九成收入。馬斯克曾透露，缺乏大筆訂閱收入，恐怕Twitter未能捱過即將到來的經濟不景。馬斯克今年5月延請NBC環球前廣告業務主管Linda Yaccarino出任Twitter行政總裁，意欲挽救廣告收入。截至6月，Twitter有盈利的活躍月費用戶約為5.35億名。

馬斯克於本月初宣布，臨時限制Twitter用戶每日可瀏覽的帖文數量，減少人工智能公司採集數據，但未說明限制多久。獲認證用戶每日可閱1萬個帖文、現有一般用戶日限1000個帖文，新用戶日限500個。「再見Twitter（Goodbye Twitter）」旋即在美國成為熱門話題。馬斯克此前曾表示，不滿ChatGPT的公司OpenAI取用Twitter資料，用作訓練大型語言模型。

分析：Meta助企業推廣勝Twitter

綜合科網及投資界分析，Meta讓Instagram用戶直接使用Threads，追蹤清單亦可一併搬過去，方便網民大遷徙，是明智之舉。不過，雖然現時Twitter正經歷動盪，但新興的社交平台達到收支平衡之前，通常需要一段時間耕耘。Adam Mosseri表示，Threads目前不急於變現，旨在先建立大眾喜愛的平台，而Twitter本身有許多歷史，並形成獨特的網絡，也有非常強健的社區及網絡效應，「若低估Twitter和馬斯克，我認為是個錯誤」。獨立投行顧問艾維克分析員Mark Mahaney認為，Threads母公司Meta擅長協助企業向適合的客戶群做市場推廣，這點比Twitter做得好。

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