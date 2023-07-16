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經濟

國美零售去年蝕200億人幣 完成刊發業績申周一復牌

【明報專訊】股份已經停牌近3個半月的國美零售（0493）公布2022年底止全年度業績，收入按年大減62.5%，只有174.44億元（人民幣，下同），加上要就旗下大中電器及永樂等作巨額商譽減值92.14億元，兼就租用鵬潤大厦等3幢大厦使用權作減值39.59億元等因素，致錄得巨額虧損近200億元。由於完成刊發業績，因此其申請於周一恢復股份買賣。

手持現金近1.7億 大減96%

國美年內錄得虧損199.56億元及不派息同時，其流動性亦進一步惡化，錄得淨流動負債291.93億元；在償還部分債務後，持有現金只餘1.69億元，按年大減96.1%。受到巨額虧損影響，資產淨值按年大減97.2%至4.93億元。其除了應付金融機構的借款逾期，貸款人有權要求其立即償還應付借款之外，亦面對多宗索償官司，及遭若干主要供應商暫停供貨，影響到銷售收入，並對營運帶來重大影響。由於核數師開元信德對其持續經營存在不確定性，因此對財務報表不發表意見。

涉多宗索償 主要供應商停供貨

該集團指出，受疫情封控措施影響，收入受累，加上面對價格競爭，致毛利率按年減少1.42個百分點，只餘10.43%。在若干政府協調下，管理層認為能取得銀行同意續期或延長現有抵押銀行借款的還款日期至明年，甚至在政府主導下將無抵押銀行借款轉股。同時其亦擬重組應付帳款，將總值8.04億元應付聯營公司款項資本化，甚至磋商出售物業及集資。

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