國美零售去年蝕200億人幣 完成刊發業績申周一復牌

手持現金近1.7億 大減96%

國美年內錄得虧損199.56億元及不派息同時，其流動性亦進一步惡化，錄得淨流動負債291.93億元；在償還部分債務後，持有現金只餘1.69億元，按年大減96.1%。受到巨額虧損影響，資產淨值按年大減97.2%至4.93億元。其除了應付金融機構的借款逾期，貸款人有權要求其立即償還應付借款之外，亦面對多宗索償官司，及遭若干主要供應商暫停供貨，影響到銷售收入，並對營運帶來重大影響。由於核數師開元信德對其持續經營存在不確定性，因此對財務報表不發表意見。

涉多宗索償 主要供應商停供貨

該集團指出，受疫情封控措施影響，收入受累，加上面對價格競爭，致毛利率按年減少1.42個百分點，只餘10.43%。在若干政府協調下，管理層認為能取得銀行同意續期或延長現有抵押銀行借款的還款日期至明年，甚至在政府主導下將無抵押銀行借款轉股。同時其亦擬重組應付帳款，將總值8.04億元應付聯營公司款項資本化，甚至磋商出售物業及集資。