星公司涉貪股價跌 會德豐持股帳面蒸發7098萬

翻查會德豐歷年年報，該集團早於2006年3月底止年度已披露持有旅店置業股權，至今長達17年。雖然會德豐於2020年中私有化，但是本報翻查旅店置業今年3月刊發的2022年度年報顯示，會德豐透過多家子公司持股下，因此視為持有旅店置業22.51%，涉1.17億股。若以旅店置業上周五收報3.76坡元計，會德豐手上持倉達4.39億坡元（約25.97億港元），參考旅店置業上周五股價跌幅，持貨價值單日帳面蒸發1170萬坡元（約7098萬港元），但是按過去一年計其持倉尚有5.9%升幅。

持股逾兩成 純被動投資

資料又顯示，會德豐完成私有化後，正做後續重組動作。該集團官網表示，會德豐的100%擁有權將會理順，並會整合到新的World International （Holdings） Ltd之下。其全資擁有的會德豐地產，亦完成信貸轉移程序，以實現財務獨立。