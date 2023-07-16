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經濟

星公司涉貪股價跌 會德豐持股帳面蒸發7098萬

【明報專訊】新加坡罕見爆出交通部長易華仁涉貪案，當地酒店業巨子Hotel Properties Ltd（旅店置業）的董事總經理王明星亦捲入案件並要協助調查，上周五旅店置業股價受有關消息所累跌2.6%。本報翻查旅店置業最新年報及披露資料顯示，吳光正家族旗下會德豐原來持有旅店置業22.51%股權。雖然會德豐並沒有派員加入旅店置業董事會及參與管理，純為被動投資，但其持倉受今次旅店置業跌價影響，帳面蒸發近7100萬港元。

翻查會德豐歷年年報，該集團早於2006年3月底止年度已披露持有旅店置業股權，至今長達17年。雖然會德豐於2020年中私有化，但是本報翻查旅店置業今年3月刊發的2022年度年報顯示，會德豐透過多家子公司持股下，因此視為持有旅店置業22.51%，涉1.17億股。若以旅店置業上周五收報3.76坡元計，會德豐手上持倉達4.39億坡元（約25.97億港元），參考旅店置業上周五股價跌幅，持貨價值單日帳面蒸發1170萬坡元（約7098萬港元），但是按過去一年計其持倉尚有5.9%升幅。

持股逾兩成 純被動投資

資料又顯示，會德豐完成私有化後，正做後續重組動作。該集團官網表示，會德豐的100%擁有權將會理順，並會整合到新的World International （Holdings） Ltd之下。其全資擁有的會德豐地產，亦完成信貸轉移程序，以實現財務獨立。

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