銀行醫藥股做好 道指五連升創高位

一周累計三大指數均向上，當中以納指升3.3%表現最強；道指及標指分別升2.3%及2.4%。個股方面，重磅科技股Nvidia（美：NVDA）盤中曾升4.6%，收市轉跌1.1%至454.69美元；微軟（美：MSFT）收市升勢縮窄至0.8%，報345.24美元。

摩根大通（美：JPM）調高全年利息收入預測，股價曾升2.7%，收市升幅縮窄至0.65%，報149.77美元；富國銀行（美：WFC）第二季盈利勝預期，惟股價先升後回，收市報43.56美元，跌0.34%。

納斯達克中國金龍指數上周五收報7101點，跌2.17%，不過內地政府上周三（12日）連番唱好平台經濟，帶動中概股股價日前水漲船高，指數一周計升6.64%。

中資科網股表現偏軟

中概零售及旅遊股亦開始受市場關注，在內地經營Tim Hortons咖啡店的TH International（美：THCH）上周五升4.38%，復朗集團（美：LANV）及華住酒店（美：HTHT）亦分別升3.62%及1%。

不過中資科網股表現偏軟，京東（美：JD）及阿里巴巴（美：BABA）收市分別跌3.1%及2.1%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數及德國DAX指數分別跌0.08%及0.22%，法國股市則微升0.06%。

港股未有跟隨美股走勢，恒指夜期上周五收報19,319點，跌131點，較恒指收市點低水95點。港股ADR比例指數收市報19,287點，跌126點，科網股亦普遍偏軟，美團（3690）ADR折合港元報130.51元，較港收市跌1.5%；小米（1810）、騰訊（0700）ADR亦較港收市分別跌0.88%及1.02%。