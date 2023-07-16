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經濟
香港地產

一手趨慢熱 兩新盤首輪共沽111伙 滙都I佔64伙 海盈山錄3組大手買家共購6伙

【明報專訊】金管局早前放寬按揭成數後，兩大新盤齊展開銷售。由泛海國際（0129）發展、主打上車用家的元朗洪水橋滙都I，以及嘉里（0683）牽頭、坐擁黃竹坑站上蓋的港島南岸第4A期海盈山，兩盤昨日同以價單形式開售共296伙，合共售出111伙，反應轉趨慢熱。另外，二手市場亦淡靜，個別屋苑業主對後市不感樂觀，劈價逾百萬沽貨。

明報記者 甘潔瑩

樓花期約兩年的洪水橋滙都I昨日進行首輪銷售約188伙，折實售價由440.92萬元起。項目在開售前共收到約2000個認購登記，超購逾9倍。項目昨日分兩組進行揀樓，A組買家須購入兩伙（包括一個指明單位），而B組買家則可購入1至2伙。市場消息稱，昨日售出64伙，佔可供發售的34%。

另一方面，由嘉里、信置（0083）、太古（1972）及港鐵（0066）發展的港島南岸第4A期海盈山，昨日亦進行首輪銷售，首推108伙，折實價966.7萬元起。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目首日售出47伙，佔可供發售的44%，以3房連套房和兩房連套房及連士多房單位較受歡迎，有3組買家大手購入合共6伙單位。

代理：料本月一手1500宗成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，放寬按揭成數，降低置業人士的首期支出，市場正在消化新措施，預料樓市將轉旺，本月一手市况將較上月好，全月一手成交量可達1500宗。

二手市場亦淡靜，個別業主對後市不感樂觀，劈價沽貨。世紀21奇豐物業分行經理楊麗娟表示，沙田帝堡城最新錄成交，單位為7座中層B室，實用面積873方呎，屬3房連套房及工人房間隔，享山景，原業主去年8月起以1288萬元放售，惟一直未能出售，放售約11個月，終按市况而調低叫價，終以1130萬元易手，累積減價158萬元或12%，實呎12,944元。楊續稱，因原業主1998年12月473.9萬元購入物業，大幅減價後，帳面仍獲利656.1萬元，物業25年升值近1.4倍。

帝堡城3房累減158萬易手

沙田大圍金禧花園亦錄減價成交，中原地產區域營業董事黎宗文表示，成交單位為3座中層C室，屬實用面積314方呎的兩房，原業主早前開價約550萬元，議價後減價30萬元或5.5%、以520萬元易手，實呎16,561元，買家為用家。原業主2001年以124.5萬元購入單位，持貨22年，現帳面獲利約395.5萬元，物業期內升值逾3.1倍。

[香港地產]

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