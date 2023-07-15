華府償債成本升25% 美赤字11萬億

聯儲理事沃勒料再加息兩次

儘管市場押注加息周期接近尾聲，美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）再次「放鷹」，預計美聯儲今年仍需加息兩次，以達成遏抑通脹的目標。他表示，在本月加息後，將視乎經濟數據，可能支持9月或稍後再次加息，有別於市場押注美聯儲將在本月底宣布最後一次加息。不過沃勒在美聯儲失去了一個鷹派盟友，有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）突然辭職，不會參加本月的議息會議，並將轉任普渡大學商學院院長。

市場預期，布拉德離開美聯儲後鴿派聲勢將會壯大。布拉德於2008年起擔任聖路易斯聯儲銀行行長，是疫情過後首批敦促美聯儲縮減超級寬鬆政策的官員，並支持美聯儲去年以較大的幅度加息，例如去年3月，他就認為美聯儲應加息半厘，而不是0.25厘。

（綜合報道）

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