華府償債成本升25% 美赤字11萬億

【明報專訊】儘管在加息環境下，美國大型銀行的淨利息收入大增，不過美國政府的償債成本卻大幅上升。根據美國財政部的數據，在截至6月底的本財年頭9個月，美國政府的償債成本較對上一個財年同期急升25%，達6520億美元。這導致在截至6月底的9個月內，美國聯邦赤字達到1.39萬億美元（10.8萬億港元），較上一財年同期增長約170%。赤字擴大可能促使共和黨進一步向拜登政府施壓，爭取在10月開始的新財年削減聯邦開支。聯儲自去年3月開始加息以來，已將聯邦基金利率上調5厘。
聯儲理事沃勒料再加息兩次
儘管市場押注加息周期接近尾聲，美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）再次「放鷹」，預計美聯儲今年仍需加息兩次，以達成遏抑通脹的目標。他表示，在本月加息後，將視乎經濟數據，可能支持9月或稍後再次加息，有別於市場押注美聯儲將在本月底宣布最後一次加息。不過沃勒在美聯儲失去了一個鷹派盟友，有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）突然辭職，不會參加本月的議息會議，並將轉任普渡大學商學院院長。
市場預期，布拉德離開美聯儲後鴿派聲勢將會壯大。布拉德於2008年起擔任聖路易斯聯儲銀行行長，是疫情過後首批敦促美聯儲縮減超級寬鬆政策的官員，並支持美聯儲去年以較大的幅度加息，例如去年3月，他就認為美聯儲應加息半厘，而不是0.25厘。