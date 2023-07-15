明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

摩通次季多賺67%勝預期 富國績佳股價升 花旗利潤跌36%

【明報專訊】美國大型銀行的業績期開鑼，受惠於加息環境推動淨利息收入上漲，以資產值計算，美國最大銀行摩根大通（美：JPM）及第4大銀行富國（美：WFC）第二季利潤急升。來自借款人的利息支付收入增加，加上受惠於對第一共和銀行（First Republic Bank）的資產收購，摩通次季利潤按年增長67%至144.7億美元（約1129億港元），經調整每股盈利4.37美元，高於分析師平均預期的4美元，早段股價升逾2%。富國第二季利潤亦按年增長57%至49.4億美元（約385億港元），每股盈利1.25美元，高於分析師預期的1.16美元，股價早段升3%。

儘管淨利息收入增長抵消了交易低迷的打擊，以資產值計算，美國第三大銀行花旗集團（美：C）受支出增加等因素影響，第二季利潤按年跌36%至29.2億美元（約228億港元），每股盈利為1.33美元，雖略高於分析師預期的1.31美元，但股價早段跌逾1%。由於華爾街大行整體盈利表現勝預期，美股3大指數早段續升，道指升逾百點。

摩通購第一共和 增利息收入

面對美國地區銀行陷入動盪，摩通於5月通過美國政府支持的交易，收購了已倒閉的第一共和銀行大部分資產，提振了摩通的淨利息收入（貸款收入扣除支付給存戶的利息）。摩通第二季的淨利息收入按年增長44%至219億美元；若不包括收購第一共和銀行資產，次季淨利息收入增38%。

摩通次季整體收入按年增長34%至413.1億美元，高於分析師預期的386.6億美元。若不包括收購第一共和銀行的資產，收入按年增21%，而利潤仍將增長40%。

受惠加息周期 大行近季利潤增加

受惠於美聯儲局加息周期，美國大行過去幾季利潤增加。儘管市場押注加息周期接近尾聲，摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）大派定心丸，強調美國消費者的資產負債表保持健康，並繼續消費，儘管速度稍慢，預期美國經濟將保持彈性。不過摩通次季為潛在信貸損失撥備29億美元，較去年同期增加1倍以上。

雖然加息期間妨礙併購活動的收入，但首次公開募股（IPO）的活動開始增加，摩通第二季的投行業務收入按年增長11%至15億美元。

至於富國，第二季淨利息收入雖按季略為下降，但按年增長29%至131.6億美元。富國上調了全年淨利息收入指引，預計今年的淨利息收入，將較去年的450億美元增長14%，較此前預測上調4個百分點。不過值得注意的是，富國第二季註銷了7.64億美元的貸款，而去年同期為3.44億美元，主要由於商業房地產貸款及信用卡的壞帳增加。該銀行另為不良貸款撥備9.49億美元。

花旗支出增9% 為裁員準備

花旗第二季的淨利息收入亦按年增長18%，但低於摩通和富國分別44%和29%的增幅。淨利息收入增加，有助抵銷花旗在投行及交易業務的疲軟表現。花旗次季來自投行及交易業務在內的機構客戶群收入，在次季按年跌9%至104.4億美元。不過花旗上季開支按年急增9%至136億美元，部分由於該行此前預期裁員將產生巨額遣散費用。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕利潤 淨利息收入 加息周期 富國銀行 花旗集團 摩根大通

上 / 下一篇新聞