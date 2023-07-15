報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年7月15日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
銀債保底息增至5厘 發行最多550億 7‧28起認購 銀行免手續費吸投資客
採「循環派牌」分配 中銀：可抽25至30手
恒指連升5日收復牛熊線 匯控4年高
新傳企劃暗盤曾漲四成 最終僅升2%
比亞迪發盈喜 料半年多賺1.9至2.3倍
國泰半年轉賺逾40億 員工獲酬謝金 擬未來一年贖回195億優先股
6月載客155萬人次 僅恢復疫前一半
騰訊：拓電競近20年 亞運助擴影響力
人行：人幣不會單邊市 保持雙向波動
內地召開「第二支箭」民企融資座談會
美銀：波老道料銷售慢 削長實目標價3%
莎莎港澳同店銷售升70% 連續兩季復蘇
摩通次季多賺67%勝預期 富國績佳股價升 花旗利潤跌36%
華府償債成本升25% 美赤字11萬億
旅遊復蘇 星洲次季GDP恢復增長
遠東酒店等九華徑地批建近6000伙 較27年前大增逾倍 伙數近半個美孚新邨
內地背景財團申改劃西貢沙下地建168伙
親海駅II上樓書 逾500呎兩房複式罕見
CCL連跌兩周守165點 回到4月底
星凱‧堤岸半月27宗租賃 內地生佔半
新地V city及V Walk上半年生意升四成
陸振球：世紀撻訂實是10倍槓桿期權操作
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
銀債保底息增至5厘 發行最多550億 7‧28起認購 銀行免手續費吸投資客
採「循環派牌」分配 中銀：可抽25至30手
恒指連升5日收復牛熊線 匯控4年高
新傳企劃暗盤曾漲四成 最終僅升2%
比亞迪發盈喜 料半年多賺1.9至2.3倍
國泰半年轉賺逾40億 員工獲酬謝金 擬未來一年贖回195億優先股
6月載客155萬人次 僅恢復疫前一半
騰訊：拓電競近20年 亞運助擴影響力
人行：人幣不會單邊市 保持雙向波動
內地召開「第二支箭」民企融資座談會
美銀：波老道料銷售慢 削長實目標價3%
莎莎港澳同店銷售升70% 連續兩季復蘇
摩通次季多賺67%勝預期 富國績佳股價升 花旗利潤跌36%
華府償債成本升25% 美赤字11萬億
旅遊復蘇 星洲次季GDP恢復增長
遠東酒店等九華徑地批建近6000伙 較27年前大增逾倍 伙數近半個美孚新邨
內地背景財團申改劃西貢沙下地建168伙
親海駅II上樓書 逾500呎兩房複式罕見
CCL連跌兩周守165點 回到4月底
星凱‧堤岸半月27宗租賃 內地生佔半
新地V city及V Walk上半年生意升四成
陸振球：世紀撻訂實是10倍槓桿期權操作
周末睇樓好去處
銀債保底息增至5厘 發行最多550億 7‧28起認購 銀行免手續費吸投資客
採「循環派牌」分配 中銀：可抽25至30手
恒指連升5日收復牛熊線 匯控4年高
新傳企劃暗盤曾漲四成 最終僅升2%
比亞迪發盈喜 料半年多賺1.9至2.3倍
國泰半年轉賺逾40億 員工獲酬謝金 擬未來一年贖回195億優先股
6月載客155萬人次 僅恢復疫前一半
騰訊：拓電競近20年 亞運助擴影響力
人行：人幣不會單邊市 保持雙向波動
內地召開「第二支箭」民企融資座談會
美銀：波老道料銷售慢 削長實目標價3%
莎莎港澳同店銷售升70% 連續兩季復蘇
摩通次季多賺67%勝預期 富國績佳股價升 花旗利潤跌36%
華府償債成本升25% 美赤字11萬億
旅遊復蘇 星洲次季GDP恢復增長
遠東酒店等九華徑地批建近6000伙 較27年前大增逾倍 伙數近半個美孚新邨
內地背景財團申改劃西貢沙下地建168伙
親海駅II上樓書 逾500呎兩房複式罕見
CCL連跌兩周守165點 回到4月底
星凱‧堤岸半月27宗租賃 內地生佔半
新地V city及V Walk上半年生意升四成
陸振球：世紀撻訂實是10倍槓桿期權操作
prev
next