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經濟

香港地產

CCL連跌兩周守165點 回到4月底

【明報專訊】樓市再度回調，具體反映6月中下旬市况的中原城市領先指數CCL，最新報165.18點，按周跌0.3%，連跌兩周累跌1.26%，貼近今年4月底165.08點，為約兩個半月來新低，重返4月底水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，雖然6月美國暫停加息，但相信加息周期未完結，二手市况持續低迷，短期整體樓價將會調整，估計第三季CCL下試163點水平。

嵐山181呎戶300萬沽 實蝕25%

值得留意，CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位），四大樓價指數齊跌兩周，是去年11月（即33周）以來首見，整體樓價有向下調整的趨勢。7月7日政府放寬物業按揭成數，而7月10日有中小型銀行上調新造H按封頂息至最優惠利率（P）水平，對本港二手樓價的影響將於7月下旬及8月上旬公布的CCL才開始反映。

新界納米單位再錄二手蝕讓個案。市場消息指，大埔嵐山8座中層A室，實用面積181方呎，開放式戶，新近以300萬元易手，實呎16,575元；原業主2018年373.8萬元購入，持貨約5年，帳面蝕73.8萬元或近兩成；若連使費計，料原業主是次需實蝕逾92.4萬元或約25%。

不過，市場仍有零星大賺個案。中原地產分行經理趙必祥表示，西環寶翠園2座中高層B室，實用面積667方呎，兩房間隔，望內園及香港大學景，原業主約於1個月前叫價1550萬元放盤，議價後減價60萬元或約4%，以1490萬元易手，實呎22,339元。寶翠園原為公務員合作社，原業主於2001年以「樓換樓」方式獲得單位，不需付任何樓價，現轉手料獲利約1490萬元。

相關字詞﹕納米樓 寶翠園 嵐山

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