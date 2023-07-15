親海駅II上樓書 逾500呎兩房複式罕見

至於樓花期長約22個月、嘉里（0683）等發展的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，今日以價單形式首輪發售108伙，項目7日內共接獲1861票，超額認購逾16倍。

提供658伙的親海駅II，首批料涉約132伙，最快下周先向傳媒開放示範單位。樓書資料顯示，項目由3座大樓組成，包括第2A、2B及3座，實用面積210至723方呎，屬開放式至3房間隔，當中約80%為開放式至兩房戶，其中1房及兩房戶各佔35%。項目第3座設有28伙兩房複式戶，實用面積501至523方呎，包括名為「Garden Villa」的複式連逾百方呎花園單位，以及名為「Sky Villa」的複式連逾百方呎天台單位，兩款各設14伙。

項目交樓配套方面，大部分單位廚房使用包括德國品牌Gaggenau等家電。值得留意，靠近海邊的親海駅I，料比親海駅II可飽覽更全面的維港海景，而親海駅II的第2A及2B座部分單位估計可享維港海景、內園景及城市景，第3座則以城市景及內園景為主。

海盈山收1861票 超額16倍

另外，與泛海（0129）洪水橋滙都I同於今日首輪開售的海盈山，自上周六起收票，過去7日共接獲1861票，超額認購逾16倍。今日首輪開售的單位，實用面積394至914方呎，折實價966.7萬元至3013.59萬元，折實呎價2.39萬元至3.5萬元。

至於恒地（0012）已屆現樓的啟德HENLEY PARK，經早前兩輪銷售累沽254伙，套現逾23.8億元後，昨日加推全新4號價單涉84伙，並同步公布下輪銷售安排，敲定下周二開售新一批38伙，是次單位全屬1房間隔，實用面積384至395方呎。

據4號價單所述，最低折實價為1B座2樓L室，實用384方呎，折實價754.83萬元、折實實呎1.97萬元；最高折實價為第1B座33樓J室，實用395方呎，折實價842.13萬元、折實實呎2.13萬元。