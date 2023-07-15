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經濟

美銀：波老道料銷售慢 削長實目標價3%

【明報專訊】長實（1113）售波老道豪宅項目告吹，買家新加坡基金被殺近21億元訂金一事。投行美銀證券稱影響可控，即使交易告吹將令長實需更長時間銷售餘貨，但淨現金狀態的長實擁有強勁的資產負債表，而且本身交易需直至2025年才完成，故維持長實「買入」評級。

該行相信，長實的強勁的資產負債表將令其在加息環境下，更具優勢做吸引的投資，股份回購亦為公司提供支持。而長實目前資產淨值折讓高達63%非常有吸引力，但基於波老道項目的緩慢銷售，將目標價削3%至58元。

影響可控 維持買入評級

美銀證券又預計長實將會下調價格以提高銷售速度。然而，項目利潤率料依然強勁，按每平方呎6.2萬元計，利潤率達30%，加上殺訂所得的20億元，故大致維持該行對長實2023至24財年核心利潤的預測，惟將2025財年核心利潤削減11%，以消除波老道項目整售的利潤。該行又指，確實注意到長實今上半財年盈利可能會疲弱。

至於富瑞則表示，今次長實殺訂近21億元將為2023財年盈利帶來有意義的刺激。不過基於其他盈利阻礙，料殺訂亦不太可能為派息帶來正面影響，對於交易告吹將對2025財年盈利造成負面影響審慎，惟富瑞將2023年每股盈利上調4%，以反映此意外收益，惟削減2025財年每股盈利16%。

相關字詞﹕富瑞 美銀證券 波老道項目 長實

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