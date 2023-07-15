明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地召開「第二支箭」民企融資座談會

【明報專訊】中國銀行間交易商協會昨日召開民營企業融資座談會，聽取民營企業對擴大民企債券融資支持工具（即第二支箭）服務範圍、更好促進民營企業持續健康發展的意見和建議。

交易商協會：助高質量發展

座談會上，新希望集團、新城控股（1030）、碧桂園（2007）、紅豆集團、TCL集團、三一重工等12家民營企業表示，自2018年以來，在人民銀行指導下，交易商協會通過「第二支箭」支持民營企業債券融資，充分發揮債券市場公開透明、預期引導性強的優勢，釋放積極明確信號，有效提振了市場預期和信心，帶動民營企業融資渠道恢復暢通。該批企業表示，尤其是去年11月以來，「第二支箭」政策延期並擴容，積極支持民營房企發債融資，對維護民營房企債券融資穩定發揮了重要作用，取得了良好成效。

交易商協會表示，民營經濟作為內地國民經濟的重要組成部分，是經濟增長的重要動力、推進創新的重要主體。下一步，交易商協會將繼續認真研究民營企業提出的意見和建議，扎實推進「第二支箭」工作開展，持續支持民營房地產和產業類企業債券融資，助力民營經濟健康發展、高質量發展。

去年11月人行發布了《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，正式推出「金融16條」，以加強「三支箭」中「信貸融資」支持力度，加大對優質房企的流動性支持，促進「保交樓」以穩樓市信心。

相關字詞﹕金融16條 民企發債 第二支箭 保交樓 中國銀行間交易商協會

上 / 下一篇新聞