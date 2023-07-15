內地召開「第二支箭」民企融資座談會

交易商協會：助高質量發展

座談會上，新希望集團、新城控股（1030）、碧桂園（2007）、紅豆集團、TCL集團、三一重工等12家民營企業表示，自2018年以來，在人民銀行指導下，交易商協會通過「第二支箭」支持民營企業債券融資，充分發揮債券市場公開透明、預期引導性強的優勢，釋放積極明確信號，有效提振了市場預期和信心，帶動民營企業融資渠道恢復暢通。該批企業表示，尤其是去年11月以來，「第二支箭」政策延期並擴容，積極支持民營房企發債融資，對維護民營房企債券融資穩定發揮了重要作用，取得了良好成效。

交易商協會表示，民營經濟作為內地國民經濟的重要組成部分，是經濟增長的重要動力、推進創新的重要主體。下一步，交易商協會將繼續認真研究民營企業提出的意見和建議，扎實推進「第二支箭」工作開展，持續支持民營房地產和產業類企業債券融資，助力民營經濟健康發展、高質量發展。

去年11月人行發布了《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，正式推出「金融16條」，以加強「三支箭」中「信貸融資」支持力度，加大對優質房企的流動性支持，促進「保交樓」以穩樓市信心。